Nella sera del 28 febbraio è stato tratto in arresto da personale della Sezione Investigativa un albanese con diversi pregiudizi di polizia, in quanto lo stesso il giorno della sua scarcerazione avvenuta il 13 gennaio 2023 si era reso autore di un episodio di violenza ai danni della moglie, presso la cui abitazione si recava subito dopo la rimessa in libertà.

L’uomo, un albanese di 47 anni, pregiudicato, incurante delle prescrizioni impostegli al momento dell’applicazione della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, si recava presso l’abitazione della moglie aggredendola e colpendola al collo. Grazie all’intervento tempestivo della volante, la vicenda, così come prospettata dalla parte offesa, veniva trattata, così come previsto, con l’applicazione della procedura del “codice rosso” immediatamente attivato.

Per i fatti suddetti l’uomo, in data 25 febbraio veniva deferito in stato di libertà, nel frattempo veniva disposta l’immediata sospensione della misura alternativa considerata non idonea alla rieducazione del reo, dato il contegno violento e antigiuridico tenuto appena libero da misure restrittive.

Il 47enne veniva rintracciato presso le mura domestiche e condotto presso la Casa di Reclusione di Valle Armea dagli agenti del Commissariato di Sanremo.