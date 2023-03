Venerdì 3 marzo si svolgerà a Cervo la riunione annuale dei sindaci dei paesi liguri che fanno parte dell’associazione Borghi più belli d’Italia, organizzata dal coordinatore regionale Filippo Guasco e dal consigliere nazionale Sergio Zampieri dopo alcuni anni di stop imposti dalla pandemia.

L’incontro è fissato alle 16.00 a Palazzo Viale e vanterà la presenza del presidente nazionale dell’associazione Borghi più belli d’Italia, Fiorello Primi. Con l’occasione sarà presentato il programma nazionale di iniziative dell’Associazione che coinvolgeranno anche i comuni e le amministrazioni presenti.

Quest’anno per agevolare la partecipazione, la consueta riunione regionale si svolgerà su due appuntamenti, uno dedicato al Ponente e uno al Levante. Per il Ponente è stato scelto Cervo, uno dei primi borghi liguri a entrare a far parte dell’associazione Borghi più belli d’Italia. Saranno presenti, oltre naturalmente al comune ospitante, i comuni di Apricale, Diano Castello, Lingueglietta (Cipressa), Perinaldo, Seborga, Taggia, Triora, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle ligure, Colletta di Castelbianco, Finalborgo, Laigueglia, Millesimo, Noli, Seborga, Verezzi, Zuccarello.

«Sarà un’occasione importante per Cervo, siamo orgogliosi di ospitare la riunione dei sindaci del ponente ligure e accoglieremo con piacere il presidente e i sindaci nelle meravigliose sale storiche di Palazzo Viale, una delle nostre perle» sono le parole della consigliera con delega alla cultura Annina Elena. L’incontro sarà preceduto da una visita guidata del palazzo.