Venerdì 3 marzo, alle 17.00, presso la Biblioteca Comunale “Roberto Allegri” di Serravalle Scrivia, Patrizia Ferrando terrà il primo dei tre incontri del ciclo “I giorni del tè e delle rose”. Le successive due conferenze, che si svolgeranno sempre in Biblioteca nel medesimo orario, si terranno il 7 aprile e il 12 maggio p.v.

“Nella vita ci sono poche ore più piacevoli dell’ora dedicata alla cerimonia del tè pomeridiano” scriveva Henry James in “Ritratto di signora”. Il momento del tè non solo compare in un gran numero di romanzi, racconti, film e dipinti quale parte imprescindibile di uno stile di vita, ma è anche una piccola e accessibile oasi di bellezza, un luogo per coltivare i piaceri lievi ed essenziali e vivere tante storie diverse in una parentesi di relax: proprio come un roseto, o come una biblioteca.

Le giornate del tè e delle rose entrano dunque in biblioteca come occasioni per condividere una serie di racconti, curiosità, letture, ma anche per conoscere vicende del passato e scelte del presente che attingono alle tradizioni e al potenziale innovativo di bevande ambrate e profumate corolle. Il tè e le rose, ieri e oggi, rappresentano anche un ponte tra condizioni sociali: possiamo parlarne immaginando una modesta casetta come un imponente castello.

Se le storie del tè riguarderanno epoche lontane, oggetti, sapori, bon ton, bizzarrie e molto altro, nondimeno racconteranno le rose, spesso dedicate a personaggi veri o inventati, custodi di significati misteriosi e linguaggi simbolici, elaborati da scrittori e scrittrici alle prese con pomeriggi al cottage a lunghe navigazioni per mari lontani.

Gli incontri si svolgeranno come comodi viaggi, durante i quali concedersi scoperte, approfondire curiosità, aprire lo sguardo a nuovi orizzonti, oltre il salotto e il giardino di casa.