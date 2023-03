Procedere con la riqualificazione urbana e la valorizzazione delle aree dismesse della stazione di Voghera. Con questi obiettivi è stato firmato oggi un protocollo di intesa tra il Comune di Voghera e FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane, nel palazzo municipale. Presenti in conferenza stampa il Sindaco Paola Garlaschelli, l’Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani Umberto Lebruto, l’Assessore Regionale Elena Lucchini, l’Assessore all’Urbanistica William Tura, il Dirigente Antonio Leidi, l’Assessore alla Cultura Carlo Fugini, il Direttore Valorizzazione e Sviluppo Immobiliare FS Sistemi Urbani Giuseppe Savoia e il Responsabile Area Lombardia FS Sistemi Urbani Marianna Beltrani.

L’accordo prevede l’insediamento nelle aree dismesse, corrispondenti alla vecchia squadra rialzo e alla vecchia rimessa locomotive e in parte dell’ex scalo merci, di funzioni strategiche per la città, sfruttando le potenzialità legate alla dimensione degli scali stessi. Il protocollo inoltre prevede una valutazione sulla compatibilità delle funzioni dedicate alla vita urbana, con grande attenzione rivolta alla riduzione dei consumi energetici e alle soluzioni di green energy, oltre al miglioramento delle condizioni di sicurezza del contesto urbano circostante. In questi mesi, infatti, è emersa la necessità di ripensare le aree ferroviarie di Voghera non più funzionali, come opportunità per l’insediamento di funzioni strategiche sia di tipo urbano che di valenza economico-produttiva, oltre che come nodo primario di accesso al sistema di mobilità collettiva che includa nuove funzioni urbane, nonché opportunità per nuove funzioni economico produttive.

Per quanto riguarda la mobilità, si punterà su un modello che privilegi gli spostamenti pedonali e in bicicletta in chiave di sostenibilità ambientale. Tra gli obiettivi anche il sostegno a iniziative di miglioramento dell’accessibilità della stazione in un’ottica di intermodalità e a iniziative volte alla valorizzazione del fabbricato viaggiatori. Le Parti costituiranno un tavolo tecnico che seguirà le fasi di avanzamento delle attività e che avrà i compiti di impulso, coordinamento e sintesi propedeutici alla riqualificazione delle aree oggetto del Protocollo.

“Quello di oggi rappresenta un risultato importante per Voghera – sottolinea il Sindaco Paola Garlaschelli -. Il processo di riqualificazione urbana e la valorizzazione dell’esistente ha rappresentato, fin da subito, uno dei punti cardini della nostra Amministrazione. Il protocollo include diverse finalità, da raggiungere in sintonia con Fs Sistemi Urbani, per trovare una nuova destinazione d’uso alle aree dismesse mediante l’attribuzione di un ruolo centrale all’interno del tessuto cittadino, con soluzioni che possano portare benefici sia sociali che economici”.

“La giornata di oggi rappresenta il raggiungimento di un traguardo prestigioso, frutto di un lavoro di collaborazione e di condivisione avviato ad inizio mandato – spiega l’Assessore all’Urbanistica William Tura -. E’ nostra intenzione apportare un miglioramento all’attrattività della stazione ferroviaria e al contesto urbano circostante con un’aspettativa di miglioramento della sicurezza delle aree interessate. Le iniziative da intraprendere sono volte a migliorare l’accessibilità della stazione in un’ottica di intermodalità. Verrà posta una grande attenzione alla riduzione dei consumi energetici e alle soluzioni di green energy, oltre al miglioramento delle condizioni di sicurezza. Andremo a costituire con Fs Sistemi Urbani un tavolo tecnico con il compito di effettuare gli approfondimenti propedeutici alla riqualificazione delle aree oggetto del Protocollo”.

Di seguito le parole dell’Assessore Regionale Elena Lucchini: “Sono presente oggi, alla firma di questo importante Protocollo di Intesa, per testimoniare il valore di un progetto che ho avuto l’onore di supportare già nel mio precedente incarico di membro della Camera dei Deputati. Nel mio ruolo di Assessore Regionale, garantirò dunque un impegno costante in continuità con il mio operato e in sinergia con l’azione del Governo lombardo che si è distinto nell’adozione di un provvedimento relativo proprio alla “Rigenerazione Urbana”. Una legge che mira a rendere più convenienti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, completando la strategia regionale per la riduzione del consumo di suolo, con particolare attenzione ai siti abbandonati, per riqualificare le aree dismesse e riconnetterle con il territorio circostante. In riferimento alle mie deleghe, resto a disposizione di tutti i soggetti presenti oggi, al fine di contribuire allo sviluppo di una Voghera sempre più inclusiva. Una città che sarà sempre più accessibile anche grazie a uno scalo ferroviario a misura di disabili, bambini e famiglie, attraverso spazi e percorsi dedicati. Ringrazio l’Amministratore Delegato di Fs Sistemi Urbani dott. Umberto Lebruto, il Sindaco del Comune di Voghera Dott.ssa Paola Garlaschelli, l’Assessore all’Urbanistica William Tura per la realizzazione di questo Gruppo di lavoro, per aver sottoscritto oggi un protocollo volto all’efficientamento e alla modernizzazione infrastrutturale dello scalo ferroviario, altro significativo passo che ci avvicina agli obiettivi di mandato dell’Amministrazione Comunale: dotare Voghera di aree di collegamento nuove e più sicure, volte a garantire un miglioramento della mobilità ferroviaria, fruibile e per tutti con uno sguardo significativo all’intero contesto urbano della città, nel rispetto dell’ambiente, elemento importante per la sostenibilità del progetto nel tempo”.