A partire dall’anno corrente sono stati intensificati i controlli di polizia stradale nelle ore serali/notturne mirati alla prevenzione/repressione delle cosiddette “stragi del sabato sera” e delle violazioni in genere del Codice delle Strada.

Pertanto nel servizio dello scorso sabato 25 marzo – con l’impiego di 3 pattuglie, di cui una motomontata – sono stati eseguiti posti di controllo nelle principali vie di accesso al centro urbano di Alessandria e disposti controlli su 61 veicoli con altrettante verifiche ai conducenti mediante etilometro in dotazione.

L’esito dei controlli hanno permesso di accertare 8 violazioni al Codice della Strada tra cui una violazione per patente scaduta, una per omessa revisione e una per circolazione in assenza di copertura assicurativa.

«La Polizia Locale di Alessandria – dichiara il Comandante Vicario Alberto Bassani – ha tra i propri primari obiettivi quello di ridurre l’incidentalità stradale e pertanto siamo impegnati ad intensificare sempre di più i controlli di polizia stradale, anche mediante l’ausilio delle dotazioni tecniche in uso. Ringrazio particolarmente il Responsabile del Nucleo di prossimità Vice Commissario Orlando Diego che, con passione e dedizione, si sta adoperando per mantenere elevato il target dei controlli».