Il Comune di Voghera, con Delibera di Giunta, ha approvato il Bando per l’Assegnazione del buono sociale a favore delle persone con disabilità grave o non autosufficienti, meglio conosciuto come misura “B2”, che mira a compensare le prestazioni di assistenza assicurati dal caregiver familiare.

“Come ente capofila del piano di zona abbiamo approvato il bando, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di una fragilità che deve rappresentare sempre assoluta priorità per chi amministra – spiega l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Voghera Federico Taverna -: molto bene l’aumento delle risorse disponibili, il nostro appello, come piano di zona, non è stato inascoltato. L’anno scorso avevamo sollecitato una maggiore attenzione per il sostegno alle categorie più fragili proprio chiedendo più risorse per questa misura di sostegno economico. Nel 2022 – continua Taverna – abbiamo soddisfatto 55 domande su 160 per un ammontare disponibile pari a 250mila € totali, mentre quest’anno avremo a disposizione quasi 300 mila € e pertanto potremmo soddisfare più domande. Si tratta di una misura di sostegno importante, perché possono essere riconosciute dai 300 € ai 400 € al mese per dodici mensilità”.