Nella serata del 27 marzo, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tortona hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 26enne e una 21enne, entrambi di origine marocchina, domiciliati nel pavese.

I due, a bordo di un’autovettura condotta dalla donna, avevano tentato di eludere una pattuglia dei Carabinieri, venendo tuttavia raggiunti e sottoposti a controllo. Nel corso della successiva perquisizione, il passeggero è stato trovato in possesso di un involucro contenente hashish occultato nella tasca del giubbotto, mentre all’interno del veicolo sono state rinvenute sei dosi di cocaina, custodite all’interno di una confezione metallica di note mentine, e un panetto di quasi cento grammi di hashish, su cui, curiosamente, era stato apposto il volto del famoso topo Jerry, coprotagonista del celebre cartone animato “Tom & Jerry”.

A seguito dell’arresto, il 26enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Alessandria e la 21enne ai domiciliari, fino alla giornata di ieri, quando il G.I.P. del Tribunale di Alessandria, al termine della convalida, ha disposto la custodia in carcere per l’uomo e l’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria per la donna. L’arresto è scaturito dalla costante attenzione che i Carabinieri prestano al fenomeno dello spaccio di stupefacenti e grazie alla preziosa e fattiva collaborazione dei cittadini, che nelle settimane precedenti avevano segnalato movimenti sospetti di autovetture nella zona dove i due sono stati individuati