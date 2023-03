Nella giornata di oggi il sindaco Mario Conio e l’assessore al Turismo Barbara Dumarte hanno partecipato al convegno “From Italy to Nice with Love” che si è tenuto al Centre Universitaire Méditerranéen di Nizza.

L’incontro si è svolto all’interno del più ampio progetto “10 Comuni”, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza e per il quale il comune di Taggia è stato selezionato nei mesi scorsi. L’iniziativa ha visto la realizzazione di una guida turistica “Visitez l’Italie” che sarà presentata e distribuita in Costa Azzurra a partire dalla giornata di oggi.

Inoltre, domani sarà inaugurato il Salone Turistico ID-Weekend sul magnifico porto di Nizza, che vedrà fino a domenica la presenza di uno stand nel quale saranno presentate le bellezze e i prodotti tipici di Taggia.

Durante il convegno di questa mattina hanno preso parola il Console Generale Italiano a Nizza Caterina Gioiella; il vicesindaco della città francese Anthony Borré; la presidente della Camera di Commercio Italiana a Nizza Patrizia Dalmasso; l’assessore genovese Alessandra Bianchi; e Fulvio Gazzola presidente dell’Associazione Paesi Bandiera Arancione. Oltre al sindaco Conio e all’assessore Dumarte, erano presenti i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte nel progetto “10 Comuni”: Alassio, Arezzo, Bra, Corinaldo, Cuneo, Genova, Imperia, Levanto, Livorno, Parma, Pisa, Sanremo, Senigallia e Val Mivola, Sorrento, Trebisacce, Tropea, Urbino, Valle Stura, Ventimiglia.

Il sindaco Mario Conio commenta: “E’ stato un momento di confronto e riflessione sui fondamentali rapporti e sulla collaborazione tra il nostro Ponente ligure e la Costa Azzurra. Legami storici che oggi più che mai sono fondamentali, soprattutto sotto il punto di vista della promozione turistica. Faccio i complimenti alla Camera di Commercio Italiana di Nizza per l’organizzazione del progetto, un’iniziativa strategica per il turismo e l’economia del territorio.”

L’assessore Barbara Dumarte conclude: “Questa è per noi un’opportunità unica per farci conoscere sempre di più oltre confine. La Costa Azzurra rappresenta per un bacino importante e la collaborazione tra i due territori non può far altro che contribuire allo sviluppo della nostra offerta turistica.”