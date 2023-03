Giovedì 23 marzo 2023, alle ore 18, presso il Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi, si terrà il secondo appuntamento del ciclo di incontri Il canonico viaggiatore. Giuseppe De Conti, cultura ed erudizione tra ’700 e ‘800, organizzato dall’Associazione Casalese Arte e Storia, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura della Città di Casale Monferrato, la Biblioteca Civica, il Museo Civico, l’associazione Librarti e la Sezione Provinciale di Alessandria dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia.

Sarà Carla Solarino a curare il nuovo simposio dedicato a “Il ‘Ritratto di Casale’: Memoria, per gli intelligenti, della propria città nelle cose dell’archeologia, arte e architettura’.

Il manoscritto datato 1794, edito solo nel 1966 da Gabriele Serrafero, è tra le fonti primarie della storia urbana e artistica di Casale Monferrato.

De Conti volle lasciare una descrizione della sua città dai principali edifici, alla pittura, alla scultura, prima che la Storia – in questo caso i venti rivoluzionari che soffiavano dalla Francia – la cambiasse per sempre.

Si può pensare al “Ritratto di Casale” come a una sorta di guida critica ante litteram, nella quale l’autore si allontana dalla predilezione settecentesca per il classicismo, esprimendo apprezzamento anche per le architetture medievali, come già era evidente nel diario del viaggio in Italia compiuto nel 1774.

Le letture tratte dalle opere di De Conti sono a cura di Giorgio Milani.

I prossimi appuntamenti saranno:

il 13 aprile, presso la Biblioteca Civica alle ore 18.00 con Evasio Soraci e il suo intervento dal titolo “In giro per l’Italia dalla Pianura Padana al Vesuvio”;

il 4 maggio 2023, alle ore 18.00 alla Biblioteca Civica, sarà la volta di Mauro Bonelli con " Il dialetto, la traduzione: tra guazzabuglio e genialità".

Questo, così come tutti gli incontri a seguire sono ad ingresso libero.

