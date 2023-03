In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day), mercoledì 22 marzo, il SIAN – SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE ASL AL organizza un evento formativo ECM per aumentare il numero di professionisti della salute a conoscenza delle interconnessioni tra le risorse idriche e le attività umane.

L’evento dal titolo “LA CURA DELL’ACQUA, water to care/water to cure” è accreditato ECM e avrà luogo Mercoledì 22 marzo, dalle 08:30 alle all’EX TAGLIERIA DEL PELO, in Via Wagner nr 38/D. Organizzato con la collaborazione di ARPA Piemonte, AMAG Reti Idriche, EVATO6, Gestione Acqua Spa, l’evento affronterà varie tematiche relative alla cura e gestione delle acque così come quelle della valorizzazione delle risorse idriche anche in contesti di cura.

Il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 prevista all’interno delle direttive dell’Agenda 21, risultato della conferenza di Rio. La tematica di questa Giornata Mondiale dell’Acqua è l’accelerazione del cambiamento per risolvere la crisi idrica e igienico-sanitaria. In questo momento gli Enti delle Nazioni Unite che monitorano la gestione dell’acqua a livello mondiale segnalano come non vengano prodotti abbastanza sforzi per raggiungere l’obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) di garantire acqua e servizi igienico-sanitari per tutti entro il 2030.

Sebbene i Paesi target principali dell’iniziativa delle Nazioni Unite siano i Paesi in via di sviluppo, il bacino idrografico padano ha registrato importanti criticità correlate sia alla diminuzione della disponibilità di risorse idriche, a sua volta diretta espressione dei cambiamenti climatici globali, sia alla percezione della salubrità delle acque destinate al consumo umano, principalmente a scopo potabile. La disponibilità e la salubrità dell’acqua è uno dei temi più attuali per la provincia di Alessandria. L’abbassamento della falda idrica superficiale, il suo esaurimento nei periodi estivi ha un importante impatto in alcuni settori produttivi, come quello agricolo, che sono fondamentali per l’economia del territorio.

L’acqua diventa pertanto un tema centrale delle azioni da inserire nel Piano Locale dei Prevenzione 2023, in coerenza dell’ approccio One Health ai temi della salute: da tali elementi emerge non solo l’opportunità ma anche la necessità di un’azione specifica che permetta di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e gli stakeholder direttamente coinvolti sulle specifiche tematiche emergenti al fine di aumentare la consapevolezza sul valore della risorsa acqua e sull’ opportunità di azioni anche a livello locale per preservare e proteggere una risorsa così importante per la salute e la vita umana.

Nel corso dell’evento saranno illustrate anche le novità contenute nella nuova legislazione sulle acque potabili, Dlgs n. I8 del 23 febbraio 2023, entrata in vigore proprio dal giorno 21 marzo 2023. Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2020/2184/Ue sulla qualità delle acque destinate al consumo umano e rivede i parametri e i valori di rilevanza sanitaria a maggiore protezione dei cittadini, stabilendo i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili, per i reagenti chimici e per i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel loro trattamento.

L’evento è registrato nella Water Action Agenda, Sustainable Development Goals (SDGS) per gli obiettivi 3, garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età, e 6, garantire la disponibilità e la gestione sostenibile delle risorse idriche e servizi igienico-sanitari per tutti. Qui maggiori informazioni: https://www.worldwaterday.org/