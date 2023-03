L’installazione di un sistema di energia solare domestica è un investimento finanziario molto intelligente per la tua casa.

Quando valuti il suo acquisto devi tener conto di molti fattori diversi: la qualità dei pannelli, i materiali utilizzati, l’azienda che installa il sistema, la garanzia, il prezzo, l’autonomia e molto altro ancora.

Tutti questi elementi incidono sul tuo risparmio mensile sulla bolletta dell’elettricità.

Le due componenti principali di un impianto fotovoltaico sono i pannelli, che catturano i raggi del sole, e l’inverter, che converte l’energia in elettricità da utilizzare per i tuoi dispositivi domestici.

Alcuni sistemi, poi, includono una funzione di monitoraggio che ti permette di verificare quanta energia sta producendo l’impianto e la quantità che stai utilizzando.

Inoltre, puoi anche aggiungere delle batterie per immagazzinare l’energia, così da averla a disposizione sempre.

Vediamo, quindi, quali sono le principali caratteristiche che devi valutare prima di un acquisto.

I primi elementi da valutare nella scelta dell’impianto fotovoltaico

Il primo spunto che vogliamo darti per poter valutare al meglio la scelta dei pannelli solari da installare è racchiuso in tre punti principali, che ti servono da guida per poter decidere:

valuta l’efficienza del prodotto che vuoi acquistare confrontandola con la media del settore;

verifica la garanzia offerta dal produttore, considerando che di solito arriva fino ai 25 anni;

confronta il costo proposto con l’efficienza. Quest’ultimo parametro è fondamentale, anche se non sempre corrisponde a un valore totale migliore dell’impianto.

In ogni caso, ti consigliamo sempre di affidarti a una soluzione che copra tutte le tue possibili esigenze, dal pannello solare portatile all’installazione permanente, come ad esempio è possibile visionare sul sito https://it.ecoflow.com/ che progetta e realizza sistemi di facile configurazione e utilizzo.

I criteri che ti aiutano a scegliere i pannelli solari più adatti alle tue esigenze

Quando decidi di acquistare un impianto fotovoltaico bisogna concentrarsi su alcuni elementi più importanti: produzione, durata, qualità del fornitore e dell’installatore.

La quantità di energia elettrica prodotta dai pannelli solari dipende da diversi aspetti, come la potenza nominale, l’efficienza, la tolleranza e il coefficiente di temperatura.

Considerando questi fattori, avrai un dato più accurato riguardo alla potenza che un sistema fotovoltaico può garantire. Per maggiore sicurezza, ti consigliamo di verificare anche la qualità del produttore del pannello. Esamina le garanzie offerte sulle apparecchiature.

Infatti, come ogni tipo di prodotto, anche i pannelli solari possono subire dei degradi nel corso del tempo. Solitamente, la maggior parte delle aziende assicura che la produzione sarà stabile per almeno 25 anni.

Inoltre, spesso ti viene offerta anche una garanzia sulle diverse componenti, in caso dovessero verificarsi dei guasti.

I pannelli solari sono costruiti per resistere anche alle intemperie. Se vivi in aree particolarmente colpite da forti nevicate o da venti molto intensi, dovresti anche accertarti che il sistema acquistato sia progettato per sostenere condizioni estreme.

Ti consigliamo, in questi casi, di valutare pannelli che siano dotati dello standard IEC 61215, che si riferisce all’affidabilità ed è stato stabilito dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). I sistemi che posseggono tale certificazione hanno subito dei test molto severi che ne accertano la durata.

Se il tuo budget te lo permette, puoi decidere di investire anche su pannelli solari di qualità premium, con maggiore qualità ed efficienza. Naturalmente, questo tipo di acquisto ha un costo molto più elevato.

Devi immaginare il passaggio al solare come l’acquisto di un’automobile: alcuni hanno bisogno di un’utilitaria, altri di una fuoriserie.

Se, invece, vuoi risparmiare puoi scegliere sistemi di base, che ti consentono però di produrre meno energia, non influendo in maniera incisiva sulla riduzione dei costi in bolletta.

L’importanza della scelta dell’inverter

L’inverter è uno dei componenti più importanti all’interno di un sistema fotovoltaico. Il suo compito è quello di convertire l’energia solare in elettricità che puoi sfruttare per alimentare i tuoi dispositivi domestici.

I pannelli solari catturano l’energia del sole che poi viene trasformata in corrente continua. L’inverter entra in gioco proprio da questo momento, convertendo quest’ultima in corrente alternata.

In commercio, esistono due categorie di inverter:

monofase, ideali per impianti di piccole dimensioni;

trifase, usati per sistemi fotovoltaici di grandi dimensioni.

Inoltre, si distinguono in inverter con e senza trasformatore.

In base al tipo di applicazione, svolge le seguenti funzioni:

regola la frequenza dell’energia elettrica e la sua tensione;

effettua un’ottimizzazione della potenza;

controlla il funzionamento dell’impianto fotovoltaico;

avvisa in caso di guasti o anomalie;

controlla la rete alla quale viene connesso, così da proteggere il tuo sistema da possibili sovratensioni o cortocircuiti;

monitora la temperatura del suo stesso involucro.

Scegliere un fornitore di energia solare: come trovare l’installatore giusto?

Trovare il giusto installatore è uno dei passi più delicati quando decidi di acquistare e far montare un impianto fotovoltaico.

Prima di contattarne uno, dovresti cercare più informazioni possibili consultando recensioni, verificando il possesso delle dovute certificazioni, valutando i lavori già svolti in passato e così via.

Il consiglio è quello di richiedere più preventivi, così da poter valutare il miglior rapporto qualità/prezzo tra le offerte ricevute.

Ricorda che un installatore di qualità deve garantire un impianto funzionante, che non generi problematiche sulla produzione di energia. In più, un vero professionista sa anche consigliarti la soluzione più adatta alle tue esigenze, così da aiutarti nel passaggio al solare.

Quando ti approcci con un installatore o una ditta specializzata, non aver timore nel porre loro domande. Oltre a farti capire di più sulla competenza e sull’esperienza, hai la possibilità di ricevere maggiori suggerimenti e non incappare in errori di valutazione.

I servizi aggiuntivi che alcune aziende possono proporti

Durante la fase decisionale in cui ti troverai a decidere quale impianto acquistare, alcuni servizi che ti verranno proposti potrebbero spingerti a scegliere un’azienda piuttosto che un’altra.

Ad esempio, alcune ditte di fotovoltaico ti offrono, incluso nel prezzo, il servizio di monitoraggio dell’impianto a distanza. Questo ti consente di controllare il rendimento del sistema, che in caso di anomalie ti avvisa con una notifica.

Altre aziende, invece, possono includere nel prezzo alcuni di questi benefici: l’assistenza pre e post vendita; assicurazione furto, incendio e guasti; servizio di smaltimento gratuito a fine vita dei moduli.

Considerazioni finali

In questo articolo abbiamo esaminato gli elementi più importanti che possono aiutarti nella scelta dell’impianto fotovoltaico che più rispecchia le tue esigenze.

Adesso che hai gli strumenti per scegliere, puoi valutare a chi affidarti per il passaggio all’energia solare. Valuta e confronta le diverse offerte e scegli il fornitore che trovi più professionale e convincente.

I fattori principali che devi considerare sono: qualità, garanzia, certificazioni, efficienza dei pannelli solari.