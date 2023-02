Le strisce Led sono una tipologia di illuminazione particolare, adattabile a qualsiasi contesto domestico o aziendale. Possiamo realizzare un’atmosfera esclusiva con l’obiettivo di aumentare la drammaticità o per enfatizzare alcune parti dell’immobile. Pertanto, è comprensibile quanto le

strisce Led siano dei componenti versatili.

La loro poliedrica funzione è ottenibile anche grazie alle diverse fattezze presenti sul mercato. Non si tratta di una semplice striscia di luce, bensì di un corredo luminoso variabile in base alle necessità ed esigenze. Ecco perché dobbiamo iniziare a considerare questa opzione come qualcosa di imprescindibile dal nostro design.

Inoltre, l’installazione è piuttosto semplice poiché necessita di pochi passaggi per diventare funzionale. Ciò permette di acquistare le strisce Led e provvedere da soli all’applicazione, senza dover consultare un elettricista. Un vantaggio notevole per chi non vuole richiedere il servizio di un tecnico specializzato, ma desidera comunque ammodernare il proprio spazio abitativo o l’ufficio.

Cosa significa il termine ‘Illuminazione diffusa’?

L’illuminazione diffusa è il tipo di luce che proviene da una fonte artificiale e colpisce le pareti e i soffitti di un’area. Si può notare questa luce negli uffici, dove grandi lucernari lasciano entrare il sole per tutto il giorno, ma non illuminano direttamente una specifica parte. La luce naturale offre un calore confortante, mentre quella artificiale contribuisce a creare un’atmosfera professionale senza rendere lo spazio rigido o freddo.

L’illuminazione diffusa è ideale per una serie di situazioni diverse. È spesso utilizzata nei ristoranti e negli uffici, dove aggiunge un senso di calore all’ambiente e al tempo stesso un senso generale di ordine. Nelle case, l’illuminazione diffusa viene sfruttata nei corridoi, nelle scale, all’interno degli armadi, negli spazi esenti da una fonte di luce e in ausilio alle aree esterne private di illuminazione pubblica. Infatti, l’illuminazione Led è utile anche per le strade di pubblico dominio.

Quali sono i vantaggi visibili delle strisce Led in uno spazio abitativo o aziendale?

La luce naturale è in grado di fornire una sensazione di comfort e calore, mentre la luce artificiale risulta spesso fredda e frizzante. L’incontro di queste due qualità contrastanti riescono a dare vita a un gioco di luci caratteristico. Va notato, però, che il Led non assume sempre una tonalità fredda e in alcune circostanze, come quando lo utilizziamo in uno spazio angusto, riesce a diffondere una luce soffice e ben misurata.

Tale aspetto permette di rivoluzionare il design e impreziosirlo di personalità. Ci sono alcuni accorgimenti che si possono adottare per ottenere il massimo dalle strisce Led. Volendo realizzare un’illuminazione calda, dobbiamo utilizzare strisce con un CRI basso. Il valore è definito anche ‘precisione del colore’. Di contro, i Led di tonalità fredda hanno un CRI più alto. Per aumentare la luce vanno selezionate quelle strisce che promettono una maggiore emissione di lumen.

Per fortuna, i prezzi delle strisce Led sono relativamente economici e soprattutto hanno un impatto ecologico nei confronti dell’ambiente poiché non richiedono alcuna manutenzione e hanno una durata quantificata in anni. Ciò significa che non dobbiamo preoccuparci di sostituire le strisce con frequenza. A meno che non acquistiamo dei prodotti scadenti e non certificati. Ecco perché diventa particolarmente importante affidarsi a dei rivenditori specializzati del settore.

Come installare le strisce Led

L’installazione delle strisce Led come abbiamo già anticipato non è affatto difficile. Difatti, la maggior parte delle strisce Led può essere installata con un semplice adesivo, anche se, se si preferisce, si possono usare delle viti. Anche per i modelli da montaggio con viti non necessitano di tecnici per essere installati poiché nella confezione di acquisto di norma sono previste le staffe di appoggio in cui avvitare i componenti esterni.

In questa ottica è possibile installare la striscia praticamente ovunque, purché sia direzionata in maniera ottimale. Evitiamo comunque gli spazi in cui potrebbero esserci occasionali collisioni con persone, oggetti o animali. Calcoliamo sempre con attenzione le distanze di protezione da altre fonti di calore, come per esempio il caminetto o la stufa. Mentre se desideriamo dotare l’esterno della casa di strisce Led evitiamo lo stazionamento in zone in cui si possano formare dei ristagni di acqua dovuti alle piogge o ai temporali improvvisi. Lo stesso dicasi per le stanze interne soggette all’umidità poiché potrebbe causare dei malfunzionamenti o addirittura danneggiare il prodotto.