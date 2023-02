Dietro le quinte è la nuova iniziativa a cura del direttore artistico Giulio Graglia, che prevede momenti di contatto e scambio tra addetti ai lavori del mondo teatrale, artisti e pubblico, in stretta relazione con gli spettacoli del cartellone stagionale. Studenti, insegnanti, giornalisti e appassionati di teatro avranno la possibilità di approfondire i retroscena del teatro Marenco e i grandi testi che saranno oggetto degli spettacoli serali.

Ogni appuntamento sarà gratuito e caratterizzato da due parti: la prima, con inizio alle 16:30, vedrà un’introduzione del direttore artistico seguita da una lettura interpretata di brani teatrali e un approfondimento sull’ambito culturale che ha prodotto il testo; la seconda, dalle ore 18:00, prevede un dialogo diretto con gli artisti per conoscere meglio le loro personalità al di fuori del palcoscenico.

Mercoledi 15 febbraio dalle ore 16:30 si terrà il primo incontro dedicato alla commedia dell’Arte e alla riforma goldoniana.

Alle 18:00 il pubblico avrà la possibilità di conoscere Natalino Balasso, e gli altri protagonisti dello spettacolo serale Balasso fa Ruzante: Andrea Collavino, Marta Cortellazzo Wiel.

Gli altri appuntamenti:

Venerdì 3 marzo IL TEATRO DEL ‘900 ITALIANO

Martedì 14 marzo I GRANDI CLASSICI DEL TEATRO

Mercoledì 22 marzo LUIGI PIRANDELLO

Martedì 4 aprile LA COMMEDIA

Mercoledì 19 aprile LA NUOVA DRAMMATURGIA

E’ gradita la prenotazione alla mail comunicazioneteatromarenco@gmail.it

Alle ore 21:00 il teatro Marenco in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo ospiterà lo spettacolo Balasso fa Ruzzante: In questo nuovo testo, Balasso, autore e interprete, evoca alcune delle opere di Angelo Beolco, attore e commediografo padovano del Rinascimento, famoso per aver dato vita al personaggio di Ruzante, un contadino padovano ruspante, famelico e poltrone. L’universo a cui si ispirano le opere di Ruzante – una vera e propria eccezione nella letteratura rinascimentale – è popolato da villani rudi ed elementari e improntato da un’esaltazione semiseria dell’energia grezza degli istinti. La forza delle commedie di Ruzante nasce dalla comicità vitale e allo stesso tempo amara che le pervade e dal dirompente realismo espressivo.

Come sottolinea la regista Marta Dalla Via “Credo che Angelo Beolco, con il suo alter ego e le sue opere volesse dimostrare che un altro modo di fare arte/cultura era possibile e provava a fare azioni sceniche antisistema anche quando era accolto da quel sistema. In questo credo che la vicinanza con la poetica e la visione di Natalino Balasso sia evidente.”

BALASSO FA RUZANTE

amori disperati in tempo di guerre

di Natalino Balasso

con Natalino Balasso, Andrea Collavino, Marta Cortellazzo Wiel

regia Marta Dalla Via

scene Roberto Di Fresco

costumi Sonia Marianni

luci Luca dé Martini di Valle Aperta

produzione Teatro Stabile di Bolzano/ERT- Teatro Nazionale

Per info e approfondimenti: comunicazioneteatromarenco@gmail.com

www.teatroromualdomarenco.it