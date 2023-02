Nella notte di sabato scorso, i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Casale Monferrato hanno tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato un 50enne già noto alle forze dell’ordine.

I Carabinieri, intorno alle 4.00 di notte, sono intervenuti in via Garibaldi presso il negozio “L’occasione d’oro”, dove era scattato l’allarme per un furto in atto. Giunti sul posto in pochissimi minuti, una volta entrati all’interno, hanno sorpreso l’uomo nascosto dietro a una porta, con ancora in mano i gioielli asportati, del valore di circa 4.000 euro, successivamente restituiti al titolare del negozio.

Dal sopralluogo effettuato, i Carabinieri hanno potuto accertare che l’uomo era riuscito a penetrare all’interno dell’esercizio commerciale forzando la porta principale di ingresso con un piede di porco. L’arresto è stato convalidato nella mattinata odierna presso il Tribunale di Vercelli e l’interessato è stato sottoposto agli arresti domiciliari