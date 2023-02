Proseguono le attività del Distretto Urbano del Commercio di Tortona: martedì 31 gennaio si è svolto un nuovo incontro con i partner del progetto alla presenza del manager Francesco Alfieri, dei rappresentanti di Confocommercio e Confesercenti Alessandria e del Vicesindaco Fabio Morreale.

Come noto il DUC tortonese ha partecipato con successo ai due bandi indetti dalla Regione Piemonte ottenendo un primo finanziamento 50.596 euro, recentemente, classificandosi primo in provincia di Alessandria, si è aggiudicato 365.500 euro da investire nel territorio per i prossimi due anni.

Gli obiettivi del DUC, individuato nel centro storico cittadino, sono quelli di aumentare il flusso di persone in città, contribuire a rafforzare l’attività turistica, valorizzare gli spazi urbani e collaborare a una gestione integrata dei servizi. I bandi prevedono investimenti su più assi: infrastrutture e mobilità sostenibile anche con la diffusione delle bici elettriche; arredo urbano e qualificazione estetica, compreso il miglioramento dell’illuminazione pubblica; corsi di formazione e aggiornamento professionale; innovazione informatica tramite comunicazione digitale, software e piattaforme specifiche; comunicazione integrata con analisi e piani di marketing.

Riguardo alla valorizzazione degli spazi si sta lavorando nell’ottica di un rinnovamento dell’illuminazione in via Emilia, mentre è allo studio il progetto per l’installazione di stazioni di ricarica per bici elettriche.

Fra le azioni previste c’è l’organizzazione di un “tour delle panchine letterarie” realizzando un percorso che colleghi i luoghi della cultura in centro (polo culturale comunale, museo diocesano, Pinacoteca Il Divisionismo, ecc.); l’installazione di nuovi addobbi arborei in vasi e di “totem” informativi a led per fornire informazioni turistiche e commerciali.

La più importante fra le iniziative previste è sicuramente il bando rivolto alle imprese per il miglioramento delle aree esterne alle attività commerciali con la concessione di un contributo a fondo perduto per cui saranno stanziati circa 110 mila euro (con un finanziamento massimo di circa 4.000 euro per coprire dal 50 all’80% della spesa).

Sono inoltre previste iniziative in occasione della tappa del Giro d’Italia che si terrà nel maggio prossimo

Intanto i prossimi passi, nel mese di marzo, riguarderanno la definizione di questi primi progetti da mettere in atto già da aprile.