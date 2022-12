La tragedia che ha colpito la città di Alessandria alle prime luci dell’alba di Domenica con il grave incidente stradale in cui hanno perso la vita tre giovani di cui abbiamo dato notizia subito in mattinata in questo articolo ed è salita agli onori della cronaca nazionale colpisce indirettamente anche la città di Tortona e molti Tortonesi, perché due dei tre giovani deceduti nel grave incidente stradale avevano legami con la città di Tortona.

La 15enne Denise Maspi, i fatti, pur essendo residente ad Alessandria era una studentessa dell’istituto Santachiara di Tortona: frequentava la seconda classe del corso di Erogazione dei Servizi di Trattamento. La scuola Tortonese ha espresso le condoglianze alla famiglia e nella giornata di ieri, quando sono riprese le lezioni è stato osservato un minuto di silenzio, alle 9. Forte dolore e tanto sgomento da parte dei compagni di scuola della ragazzi che non si capacitavano dell’accaduto: le lezioni sono state una vera e propria sofferenza per quei ragazzi che fino a 48 ore prima avevano conosciuto una giovane allegra e piena di vita.

Anche il 23 enne Lorenzo Pantuosco, un altro dei giovani deceduti nell’incidente, pur abitando anche lui ad Alessandria era stato uno studente dell’istituto del Santachiara di Tortona, ben circa sette anni fa, nel corso di Operatore di Pasticceria, dove aveva frequentato il triennio per poi trasferirsi in altra scuola, al fine poi di lavorare nell’attività di famiglia. Lorenzo aveva un forte legame con Tortona tanto che aveva anche giocato un anno nel settore giovanile del Derthona calcio nel 2014/15, sotto la guida dell’allenatore Antonio Simoniello, centrocampista del Derthona negli anni settanta.