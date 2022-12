La notizia è arrivata stamattina, poco prima delle 8 con un breve dispaccio inviato a tutti i giornalisti della provincia di Alessandria con le poche frammentarie notizie che in questi casi il 118 può rilasciare, perché le indagini sull’accaduto sono ancora in corso e anche i nomi delle persone coinvolte e soprattutto dei tre deceduti devono essere prima comunicati ai familiari e poi, eventualmente, nel caso le forze dell’ordine lo ritenessero opportuno, anche ai giornalisti.

La certezza è che su di un’auto, alle 4 di questa mattina, domenica 11 dicembre, sono a bordo ben 7 persone, probabilmente tutti giovani che hanno trascorso la notte del sabato sera e stanno rientrando a casa. L’auto percorre la strada provinciale 244 alla periferia di Alessandria tra le frazioni Cantalupo e Cabanette quando, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente, forse a causa della strada ghiacciata o per una distrazione, perde il controllo della vettura che sbanda paurosamente sull’asfalto e termina la sua corsa fuori dalla carreggiata andando a schiantarsi.

L’urto è violentissimo: viene dato l’allarme e sul posto arrivano diverse ambulanze oltre ai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Alessandria.

La scena che si presenta davanti ai soccorritori è di quella ai cui nessuno vorrebbe assistere: all’interno dell’abitacolo ci sono corpi di giovani deceduti, altri moribondi e altri ancora vivi. I pompieri e i soccorritori raccolgono i corpi e provvedono ad effettuare le prime cure sul posto poi trasportano i feriti all’ospedale “Santi Antonio e Biagio” di Alessandria.

Alla fine il bilancio è di quelli gravissimi: tre giovani rispettivamente di 15, 21 e 23 anni sono deceduti sul colpo in seguito alle ferite riportate nello schianto, altri due si trovano in gravi condizioni e sono ricoverati presso il reparto di rianimazione dell’ospedale di Alessandria e soltanto due hanno riportato ferite di media gravità guaribili tra i 20 e i 40 giorni.

Le cause e la dinamica esatta dell’incidente stradale sono al vaglio delle forze dell’ordine prontamente intervenute sul luogo dello schianto.

Seguiranno aggiornamenti nel caso in cui entrassimo in possesso di nuovi dati.