Il Supermercato online è entrato di diritto tra le abitudini d’acquisto degli italiani, a cui ora non non è più possibile rinunciare. Molte infatti i vantaggi che offrono gli acquisti online.

Nel 2020, con l’avvento funesto della pandemia da Coronavirus, la vita delle persone si è fermata, dalle attività lavorative a qualsiasi attività sociale. Superato un primo momento di smarrimento e disorganizzazione per i nuclei familiari, abituati a gestire ogni dinamica prettamente fuori casa, si è dovuti impostare un nuovo stile di vita che prevedesse un approccio più virtuale alla vita reale.

Dal lavoro alla spesa ogni dinamica ha conosciuto nuovi equilibri e, di conseguenza, ogni realtà commerciale ha dovuto adeguarsi e organizzarsi di conseguenza. L’aspetto più critico per famiglie da una parte e negozi dall’altra è stato quello di dare la possibilità ai consumatori di fare la spesa online attraverso vetrine online e non più fisiche, stravolgere le modalità e i tempi che di norma si dedicava alla spesa.

A causa delle misure di lockdown adottate, molti consumatori hanno provato per la prima volta il servizio di consegna della spesa a domicilio o i modelli “click-and-collect”, come confermano i dati raccolti negli ultimi mesi.

Supermercato online: dati di una crescita annunciata

Dalla pandemia ad oggi: secondo la ricerca della società di consulenza Bain & Company le vendite online di prodotti alimentari costituiscono attualmente il 15% di tutte le vendite di generi alimentari. La diffusione all’interno delle famiglie dei servizi di e-commerce per la spesa online è passata dal 13% prima della pandemia al +31% a fine marzo. In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio dei Consumi di Payback del gruppo American Express, il settore food & wine ha registrato una crescita pari al 227% e le transazioni digitali hanno registrato un aumento del 70% dal 9 marzo al 5 aprile.

La pandemia è stata certamente il trampolino di lancio di una tendenza che probabilmente stava iniziando a conoscere una certa crescita, accelerandone però le dinamiche. Le restrizioni agli spostamenti e la chiusura dei negozi fisici hanno permesso a supermercati e servizi di consegna di potenziare la loro vetrina online, assistendo così a un aumento dei download delle app e delle registrazioni alle stesse.

Supermercato online: un servizio a cui non rinunciare

Lasciato alle spalle il periodo più critico della pandemia, tornare alle abitudini tradizionali di un tempo è ormai impossibile. Ormai il consumatore si è evoluto e ha acquisito confidenza e dimestichezza nei confronti dell’intero processo relativo alla spesa online, che permette di fare acquisti online per evitare lunghe file e, semmai dovesse ricapitare, accessi contingentati ai supermercati.

I consumatori sono entrati in una nuova dimensione, quella del Supermercato online, scoperto i vantaggi e comodità di questi servizi, imparando a conoscerli e riconoscerli, continuando ad usarli. Se questo trend proseguirà, certamente tutti i punti vendita della grande distribuzione organizzata dovranno cogliere questa opportunità e adottare ancora più soluzioni digitali e smart

Supermercato online: CoopShop ad Alessandria

Il Supermercato online CoopShop, recentemente attivato anche ad Alessandria e zone limitrofe, permette di gestire ogni fase della spesa online e rivolgersi al proprio punto vendita di fiducia.

Spesa a domicilio, il servizio che mancava

Coop spesa online ad Alessandria permette di gestire la spesa da qualsiasi dispositivo mobile, in ogni luogo, casa, ufficio o in movimento: basta selezionare gli articoli desiderati e inserirli nel carrello virtuale. Una volta terminata la spesa, l’ultimo passaggio consiste nel flaggare una delle due modalità di spesa disponibili, tra la spesa a domicilio ad Alessandria e il ritiro dell’ordine in uno dei punti vendita locali.

Supermercato online da casa in sicurezza: via lo stress!

Il Supermercato online di Coopshop con spesa a domicilio ad Alessandria e zone limitrofe, viene incontro alle esigenze di ogni tipologia di cliente, soprattutto chi desidera gestire la propria spesa online senza stress, in qualsiasi momento della giornata.

Il servizio di Supermercato online di Coopshop.it, attivo ad Alessandria, rappresenta l’alleato perfetto per semplificare l’organizzazione dell’economia domestica, secondo tempi e tempistiche più programmate, garantendo un notevole risparmio di tempo.

Supermercato online CoopShop: offerte a portata di click

Proprio come al Supermercato, anzi più comodi. Uno dei servizi di punta del Supermercato online di CoopShop è la sezione del sito dove molto comodamente si possono visualizzare e acquistare le offerte disponibili sul catalogo elettronico, divise rispettivamente per novità e offerte. Inoltre per i clienti con specifiche esigenze alimentari, cliccando sui menù di riferimento è possibile visionare le categorie che trattano prodotti Bio, Senza Lattosio, Senza Glutine e Vegan. Con un semplice click si potrà poi procedere all’inserimento in carrello secondo le quantità desiderate.