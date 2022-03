Il Comune di Tortona ha avviato uno sportello di primo accesso con lo scopo di fornire le prime risposte organizzative ai cittadini coinvolti a vario titolo nella situazione di emergenza (ad esempio cittadini ucraini in arrivo in fuga dalla guerra, ucraini già presenti sul territorio e coinvolti nella gestione dei flussi di rifugiati, italiani residenti nel Comune di Tortona e Amministrazioni comunali del circondario).

Il servizio avrà sede presso il palazzo comunale, piano terreno presso lo Sportello del cittadino e sarà operativo nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30, fino a revoca o cessazione dell’emergenza.

Saranno presenti anche mediatori linguistici e culturali di lingua ucraina per fornire la migliore risposta alle situazioni di necessità che si stanno determinando in questi giorni.

Nella giornata di oggi si è svolto anche un incontro con alcune delle persone, cittadine ucraine residenti a Tortona, che si sono messe a disposizione in maniera volontaria, per svolgere compiti di interpreti e mediatori con i profughi, rispondendo all’apposito avviso pubblicato dal Comune di Tortona. Sul sito web istituzionale è sempre attiva la pagina www.comune.tortona.al.it/portal/servizi/comunicazioni/334/pubblica/ con tutte le indicazioni e le informazioni disponibili, anche con traduzione, sia per i cittadini ucraini in fuga dalla guerra, sia per quanti stanno offrendo loro ospitalità nella nostra città.