Il Cissaca di Alessandria per far fronte all’emergenza sanitaria ‘Coronavirus’ ha predisposto, d’intesa con l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alessandria, Piervittorio Ciccaglioni, un servizio di consegna a domicilio di generi di prima necessità (farmaci e prodotti alimentari) rivolto a persone con disabilità e anziani, privi di sostegno familiare e amicale.

Gli interessati possono contattare il CISSACA al seguente numero 335 5329284 nei seguenti orari lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 16.30 – mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30). Il servizio erogherà le prestazioni dalle 8 alle 13 dal lunedì al sabato. “ L’emergenza di questi giorni ha visto ancora più consolidare una profonda e proficua collaborazione tra il nostro Ente ed il Cissaca – ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Alessandria -. Per questo, ringrazio il presidente del Cissaca, Giovanni Ivaldi che, sollecitato dall’Amministrazione, si è subito attivato in tempi brevissimi per offrire una serie di servizi che, sono certo, potranno contribuire ad alleviare le difficoltà delle persone anziane e con disabilità nel nostro territorio comunale”.