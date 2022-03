Dopo il successo de “La via delle spezie”, “La via della musica” curata da Ivana Zincone e Michela Maggiolo delle Associazioni Artemusica e Stabilimento delle Arti – realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – torna in Monferrato ad Ottiglio nell’Auditorium Don Gino Piccio e ad Alessandria a Palazzo Cuttica alle ore 18:00 con “La via del mattino” un viaggio musicale fra melodie celebri rivisitate da un organico unico nel suo genere in cui il flauto si fonde a sonorità elettroniche ed avvolgenti.

Il concerto nasce dalla fusione artistica di Gabriele La Venia, flautista diplomato al Conservatorio Vivaldi di Alessandria che ha collaborato con maestri di fama internazionale ed attualmente in attività concertistica e Stefano Panelli polistrumentista e produttore con seguito mondiale nella musica elettronica del duo The FifthGuys assieme al produttore Giacomo Pavese, duo che ha totalizzato più di cento milioni di ascolti su Spotify.

Il duo replicherà poi il concerto a Castellazzo Bormida presso la Fondazione Longo sabato 26 marzo alle 18:00.