Un progetto importante che mira a valorizzare i sentieri tortonesi, che meriterebbero maggiore tutela e non di essere utilizzati per gare motociclistiche com’é avvenuto di recente anche se poi gli organizzatori hanno aggiustato i danni.

Ci riferiamo a quello che é stato presentato stamattina, mercoledì 29 settembre, durante una conferenza stampa alla sala convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona insieme al Club Alpino Italiano (Cai) e all’associazione “Insieme per il Territorio” che dopo la presentazione ufficiale avvenuta nel 2019 di cui abbiamo dato notizia in QUESTO ARTICOLO torna a far parlare di sé. Un progetto i cui presupposti risalgono proprio a due anni fa ma che la pandemia ha rallentato.

Il progetto, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, sempre molto sensibile all’ambiente, riguarda la manutenzione, sistemazione e miglioramento della segnaletica sui sentieri tortonesi, nonché la valorizzazione e promozione della rete sentieristica, a favore della fruizione cicloturistica, escursionistica e del Turismo lento del Territorio Tortonese.

“Pur essendo completamente cambiata la loro funzione – é stato detto in conferenza stampa – i sentieri non hanno perso la loro importanza strategica, rappresentando un essenziale strumento di contatto con la natura e, al contempo, un ausilio al controllo, alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente. Inoltre oggi, nell’ambito di una nuova promozione del Turismo lento, consapevole e di prossimità, potendo disporre di una vera e propria rete infrastrutturale costituita da più di 300 Km di sentieri catastati o in fase di accatastamento ed altri 100 Km in fase di progettazione, distribuiti sulle tre valli del Tortonese tra colline ed Appennino, è certamente di grande necessità poter affrontare le operazioni di manutenzione dei percorsi con il miglioramento e la revisione della segnaletica in modo uniforme, organizzato, competente, continuativo e in qualità.”

Da qui, il tentativo da parte del Club Alpino Italiano sezione di Tortona, tenuto, istituzionalmente e statutariamente, fra l’altro al tracciamento, realizzazione e manutenzione dei sentieri, di intraprendere un progetto di riorganizzazione delle attività sul territorio di competenza, svolte sino ad oggi esclusivamente con i propri volontari.

Un progetto la cui realizzazione è funzione di tre sistemi portanti:

Allargamento ed organizzazione della base di volontari con la costituzione di un gruppo di lavoro comprendente le Associazioni territoriali attive nell’outdoor, fruitrici della sentieristica, fortemente interessate al progetto CAI, alla valorizzazione ambientale del territorio ed allo sviluppo di un nuovo Turismo locale. Nasce “Insieme per il Territorio” con finalità sia operative che promozionali. Recupero del rapporto tra il mondo del volontariato ambientale, con capofila CAI, e gli Enti Pubblici con le Amministrazioni Locali. E’ in fase di verifica ed approvazione da parte di Provincia e Comuni della zona collinare e montana del Tortonese, con il Comune di Tortona quale capofila, un Protocollo d’Intesa che ufficializza il rapporto diretto tra le parti, definendo al contempo le basi per un’azione sinergica nelle operazioni di intervento manutentivo e di valorizzazione del patrimonio sentieristico. Promozione del progetto ad Enti Pubblici e Privati al fine di poter ottenere necessari ed adeguati finanziamenti atti a favorire la continuità e la qualità degli interventi nel tempo. Ciò consentirebbe all’organizzazione costituita dal CAI e “Insieme per il Territorio” di poter sostenere le spese relative soprattutto all’approvvigionamento dei materiali per la manutenzione e valorizzazione dei percorsi ed una revisione complessiva della segnaletica orizzontale e verticale, nonché per i servizi (Hardware e software) legati alla valorizzazione ed alla promozione del patrimonio sentieristico (mappe, eco-counter, portale multimediale dei sentieri, ecc.). Un importante sostegno “ufficiale” distribuito nel tempo, determinante anche nel favorire una più razionale programmazione periodica degli interventi ed una più esaustiva operatività e controllo su tutto il territorio di competenza.

Il tema della Sentieristica, alla luce dello sviluppo economico che buona parte della imprenditoria locale intende assegnare ad un nuovo Turismo lento e di prossimità, costituisce un tassello importante nel quadro complessivo delle iniziative ad esso legate. Il territorio Tortonese, come noto, può offrire storia, cultura, ambiente, enogastronomia, ricettività e tradizione, i Sentieri costituiscono la rete infrastrutturale che, con azione diretta, potrà intervenire sull’offerta complessiva che il Tortonese sarà in grado di proporre a nuovi fruitori nazionali ed esteri.