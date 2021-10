A Tortona lo ricordano in tanti perché é sempre stato un commerciante molto apprezzato e competente e, insieme al fratello Orlano, attuale presidente dell’Unione Commercianti, ha gestito diverse attività: prima come titolare di Patror Pelle, negozio di pelletteria e pellicce in via Fratelli e negli ultimi anni come gestore della tabaccheria in Largo Carabinieri d’Italia.

Parliamo di Patrizio de Luca, 62 anni, che é deceduto lasciando un grande dolore in tutti coloro che lo conoscevano e hanno potuto apprezzare la personalità di un uomo che ha svolto la sua professione con grande competenza ed é stato sempre cordiale.

Lascia la moglie Marinella, le figlie Francesca e Michela, oltre alla mamma Carla, il fratello Orlando, la cognata Cinzia, e i nipoti Federica e Andrea.

Il rosario sarà recitato questa sera, mercoledì 29 settembre alle 19 in Duomo a Tortona mentre i funerali si volgeranno domani, Giovedì 30 settembre, alle 16 sempore in Duomo.

La salma riposa presso la casa Funeraria di Tortona Cadirola, sulla statale per Genova 68 e potrà essere visitata domani dalle dalle 9 alle 12,30.

LA FOTO DI PATRIZIO DEL LUCA IN ALTO E’ PUBBLICA E TRATTA DAL SUO PROFILO SOCIAL