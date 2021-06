Gentilissimi,

vi scrivo in merito all’articolo che avete pubblicato oggi sull’incidente della Fiat Panda in fiamme sulla strada tra Viguzzolo e Pontecurone (AL) e che mi è stato segnalato (https://www.oggicronaca.it/2021/06/incidente-stradale-a-viguzzolo-e-un-uomo-esce-illeso-dallauto-in-fiamme/#comments).

Sono il protagonista della vicenda e ho notato varie incongruenze rispetto a quanto successo: per esempio non lo definirei un vero e proprio incidente stradale e comunque è successo su una strada vicinale, non sulla provinciale asfaltata.

Ma non importa, non entro nel merito dello stile e d’altronde capisco l’esigenza giornalistica di ingigantire un po’ i fatti per rendere la notizia più appetibile, fare un po’ di clickbaiting insomma.

Devo anzi dire in tutta sincerità di sentirmi alquanto lusingato dal modo in cui avete tratteggiato la mia figura e il mio comportamento. Però su una cosa non posso proprio passare sopra: l’uomo in questione, cioè io, non ha affatto “circa 40 anni”, perché ne ho compiuti 29 qualche giorno fa.

Spero che accogliate questa critica con l’ironia e la bonarietà con cui si intende espressa.

Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro!

Un saluto cordiale,

E. L.