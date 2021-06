Hanno lavorato per oltre 4 ore i Vigili del fuoco di Tortona per un incendio che si é sprigionato questa mattina alla periferia della città, lungo la strada provinciale per Castelnuovo presso il deposito di rifiuti gestito dal Consorzio SRT .

E’ accaduto nella mattinata di martedì 29 giugno quando i pompieri sono stati chiamati per un incendio di rifiuti all’interno di un capannone.

Il fumo che si é sollevato é stato avvistato in diverse zone della città e ringraziamo un nostro lettore che ce ne ha inviato una dalla collina di Tortona.

Le cause dell’incendio che é stato spento poco prima di mezzogiorno non sono ancora chiare.

Sul posto anche l’Arpa e la vigilanza ambientale, oltre ai Carabinieri per i rilievi del caso.