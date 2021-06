L’incidete stradale é accaduto nella giornata di ieri, domenica 27 giugno ed ha visto intervenire i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona.

Tutto si é verificato alla periferia del Comune di Viguzzolo quando un uomo di circa 40 anni, alla guida di una Fiat Panda, stava percorrendo la strada provinciale che collega il paese al Comune a Pontecurone.

L’uomo era solo in auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che é sbandata sull’asfalto e dopo qualche metro é uscita fuori strada andando ad impattare nel fosso adiacente la carreggiata.

Forse nell’urto il serbatoio della benzina si é rotto o forse si è rotto qualche tubo che portava la benzina al motore, fatto sta che l’auto, subito dopo l’impatto, ha preso fuoco e si é incendiata.

Il conducente, che secondo una prima sommaria ricostruzione risiede nel milanese, si é subito reso conto del pericolo ed ha avuto l’accortezza di uscire prontamente dall’abitacolo dell’auto prima che le fiamme potessero raggiungerlo. Questo é stato possibile anche grazie al fatto che nell’impatto, a quanto pare, l’uomo non ha riportato neppure un graffio.

Quando i Vigili del fuoco di Tortona sono arrivati sul luogo dell’incidente, hanno visto l’uomo che li stava aspettando in buone condizioni e l’auto completamente incendiata. Hanno spento le fiamme, ma della Fiat Panda non sono riusciti a salvare praticamente nulla perché é andata completamente distrutta.