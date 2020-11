La situazione alle 11 di ieri per quanto riguarda il Covid nella sette città della provincia di Alessandria la potete vedere dalla tabelle che pubblichiamo e che ci ha fornito il Comune di Alessandria che mantiene sempre la “testa” di questa classifica che non vorremmo mai vedere e sfonda il muro dei mille positivi.

nella tabella che pubblichiamo Tortona registra 5 positivi in meno, scesi poi a sei in serata come comunicato ufficialmente dal comune nell’articolo https://www.oggicronaca.it/2020/11/a-tortona-diminuiscono-i-positivi-al-covid-da-125-a-119/