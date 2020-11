Zona Rossa? Bar chiusi? Certo ma alla colazione al bar e al caffé espresso ad un prezzo veramente competitivo non si può rinunciare a cuor leggero! Così Virginia D’Amico, titolare del Bar Al ’92, in Spalto Borgoglio 62 ad Alessandria, “rilancia” e fa partire una nuova promozione: caffé 0,90 euro, consegna a domicilio gratuita e ogni 10 colazioni una in omaggio!

Malgrado il Piemonte sia “Zona Rossa” infatti, resta in vigore l’asporto a domicilio entro le ore 22. Al’92 svolge regolarmente l’asporto a domicilio, e il tutto a prezzi davvero competitivi. Per cui se volete prenotarvi : 0131-443455 e 380-6393962.

I prodotti sono di qualità e il servizio e ottimo. E se volete assaggiare delle specialità, date un’occhiata al manifesto.

Per ulteriori notizie, dettagli o promozioni, poi, c’è sempre la pagina Facebook che trovate al link https://www.facebook.com/bar.al.92/