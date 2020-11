Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Dal 2009 è consulente legale del patronato ItalUil per la provincia di Imperia. Dal settembre 2018 è consulente legale nazionale dell’Aid (Associazione italiana dislessia) e collabora con Aifa (Associazione italiana famiglie adhd). Dal 2014 all’ottobre 2019 ha svolto l’attività di consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Imperia, ricoprendo in quella sede anche la carica di presidente del Comitato Pari opportunità.

Avvocato di 51 anni, la ventimigliese Mabel Riolfo si è laureata in Giurisprudenza con tesi in Diritto internazionale europeo.

E’ il primo commento del nuovo consigliere regionale Mabel Riolfo (Lega) che stamane è subentrata in consiglio regionale a seguito delle dimissioni del collega di partito Alessandro Piana, nominato vicepresidente della giunta e assessore all’Agricoltura.

“Porterò avanti le istanze del territorio con dedizione, garantendo il massimo impegno. È un onore per me poter rappresentare la provincia di Imperia e la mia città nell’Assemblea legislativa della Liguria. Quanta emozione! Vince la squadra!”.