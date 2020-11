La notizia è sicuramente di quelle positive: nelle ultime 24 ore il numero dei tortonesi positivi al Covid-19 è diminuito del 5% passando dai 125 di domenica sera a 119 di ieri sera.

Non sappiamo se questa riduzione sia dovuta principalmente a guarigioni (ce lo auguriamo) o a decessi (speriamo di no) perché la piattaforma ufficiale questo non lo rileva ma sono dati confortanti per la città di Tortona sempre agli ultimi posti in ambito provinciale come numero si contagiati.

I dati del contagio ieri, lunedì 9 novembre, a Tortona, sono i seguenti: 119 persone residenti in città risultano positive, 69 sono in quarantena e 145 in isolamento fiduciario. Sono invece 107 i pazienti ricoverati nell’ospedale di Tortona, di cui 4 in terapia intensiva., quasi tutti provenienti da fuori zona.