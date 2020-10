Dopo i primi due studenti positivi al Coronavirus, una alla scuola media “Luca Valenziano” e uno all’istituto “Domenico Carbone” di Tortona di cui abbiamo già dato notizia il 5 ottobre scorso in questo articolo https://www.oggicronaca.it/2020/10/a-tortona-il-covid-colpisce-anche-due-studenti-al-valenziano-e-al-carbone-salgono-a-8-i-casi-appello-di-chiodi/ si aggiungono, in questi giorni, altri due casi che riguardano due studenti delle scuole superiori: uno all’istituto “Marconi” in viale Einaudi e l’altro al Liceo “Giuseppe Peano” in viale Vittorio Veneto, sembra nella sezione del “Linguistico”.

Immediatamente sono scattati i protocolli previsti in questi casi: al Marconi tutti gli studenti di tre classi (e non solo quella in cui è stato registrato lo studente positivo) sono stati messi in quarantena con l’avvio delle lezioni col sistema Didattica a Distanza (DAD).

La decisione di mettere in quarantena tutte e tre le classi, con i relativi insegnanti, è maturata proprio dal fatto che in questo modo si isolano tutti per due settimane.

Stesso intervento al liceo “Giuseppe Peano” ma non siamo riusciti a sapere se in quarantena a con la DAD sia stata messa soltanto la classe in cui è risultato positivo uno studente o altre.

Situazione perfettamente normale e senza casi di Covid (tranne quello già segnalato al “Valenziano”) per tutte le altre scuole materne, elementari e medie presenti in città. la speranza è che possa continuare così.