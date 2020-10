Lo avevamo annunciato che la situazione Coronavirus a Tortona sarebbe peggiorata ed infatti, oggi puntualmente sono arrivate le conferme.

Ieri, domenica 4 ottobre, era stata comunicata la positività di un insegnante della scuola secondaria di primo grado “Luca Valenziano”. Nelle ore successive sono emersi altri due casi: una positività fra gli alunni di una classe sempre del “Valenziano” (una studentessa a quanto pare) e uno studente dell’istituto “Carbone”, scuola secondaria di secondo grado.

In tutti e tre i casi, come confermato oggi pomeriggio, è stato osservato il protocollo previsto da parte delle scuole e al momento due classi, una del “Valenziano” e l’altra del “Carbone” sono state poste in isolamento fiduciario, così come i docenti, attivando, ove possibile, la didattica a distanza, per consentire di effettuare i tamponi a tutti i soggetti coinvolti.

Se tutti un po’ ce lo aspettavamo, il Sindaco di Tortona Federico Chiodi, ricorda l’importanza di rispettare i protocolli e le norme in vigore, le uniche, in attesa del vaccino, che possano, in qualche modo, arginare la pandemia ed evitandone una maggiore diffusione.

“Non dobbiamo dimenticare – dice Chiodi – che l’emergenza sanitaria, anche se non più nella fase acuta, non è conclusa e che situazioni come queste potrebbero ancora verificarsi. E’ importante quindi attenersi ai protocolli previsti, come le dirigenze scolastiche degli istituti coinvolti hanno saputo fare in questi giorni e, da parte di tutti, rispettare le regole per prevenire il contagio. Nei prossimi giorni sapremo gli esiti degli esami ai tamponi e avremo un quadro più chiaro della situazione”.

Questa situazione ha fatto raddoppiare i dati del contagio che a Tortona, oggi, lunedì 5 ottobre, sono i seguenti: 8 le persone residenti in città che risultano positive, mentre 21 sono in quarantena.