Quando abbiamo dato la notizia dell’impennata di Covid a Tortona, venerdì scorso, in questo articolo https://www.oggicronaca.it/2020/10/a-tortona-salgono-a-22-le-persone-affette-da-covid-chiodi-contagio-circoscritto-in-famiglia-ma-rispettiamo-le-norme/ volutamente abbiamo deciso di non entrare nel dettaglio per non prenderci una carrellata di insulti da chi erroneamente ci etichetta come razzisti, anche perché la situazione, malgrado le apparenze, non desta particolare preoccupazione, ma siccome è ormai diventata di dominio pubblico, crediamo sia giunto il momento di spiegare, nel dettaglio, cosa è successo e cosa sta succedendo, visto che la presenza delle forze di Polizia, davanti all’ingresso della Comunità di stranieri che vive all’interno della struttura, non è passata inosservata.

Coi riferiamo a Villa Pedevilla, l’ex istituto delle suore cieche in via Emilia Nord tra la caserma dei Carabinieri e la rotonda dell’Iper. Come noto, già da diversi anni, dentro questa struttura, gestita da una cooperativa vive una comunità di 33 stranieri, quasi tutti provenienti dall’Africa che non hanno mai creato problemi di ordine pubblico.

Nei giorni scorsi, uno di loro che lavorava presso una ditta a Voghera, è stato trovato positivo al Covid, benché asintomatico. Quando la notizia è venuta a galla tutti e 33 gli ospiti della struttura e i 10 operatori della cooperativa che lavorano all’interno sono stati sottoposti a tampone ed è emerso che altri 5 ospiti (oltre al primo) e due operatori sono stati trovati postivi al Covid-19.

La stessa cooperativa, ha deciso di dare notizia alla Prefettura che a sua volta ha informato la Questura di Alessandria che a sua volta, per precauzione ed evitare che qualcuno potesse non rispettare la quarantena ha deciso di istituire un presidio di Polizia davanti all’ingresso per garantire una maggiore sicurezza.

E così per 24 ore su 24 davanti al cancello, come potete vedere anche dall’immagine che pubblichiamo si alterna la presenza di una pattuglia delle Forze dell’ordine: Polizia, Guardia di Finanza, Vigili urbani e Carabinieri.