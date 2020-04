Da anni, ormai, l’Unione Commercianti di Tortona non manda più ad Oggi Cronaca i Comunicati stampa sull’attività che riguardano il Commercio Tortonese, tuttavia in questo periodo di crisi per il Commercio di Tortona e non solo, forse anche in seguito al bel gesto che abbiamo fatto domenica pubblicando QUESTO ARTICOLO l’Unione Commercianti deve aver erroneamente pensato che abbiamo cambiato qualcosa e che evidentemente abbiamo cambiato idea su quella che è la nostra linea editoriale e presumibilmente anche sui nostri valori.

Così oggi, forse anche a causa dell’estrema necessità che hanno i Commercianti di Tortona di evidenziare i loro problemi sul giornale indubbiamente più letto a Tortona e nella zona con oltre 300 mila visite al mese, ci hanno incredibilmente mandato un comunicato stampa in cui evidenziano tutte le loro problematiche e le proposte dei sindacati per una ripresa più possibile congrua alle esigenze del Commercio.

Cara Unione Commercianti e cari operatori del Commercio che in questa Associazione vi rappresentate, mi spiace ma, come pubblicamente già esposto negli articoli ai link che vedrete di seguito, Oggi Cronaca ha una precisa linea editoriale che non intendiamo assolutamente rinnegare perché fa parte integrante dei nostri valori e ve la ripetiamo: questo giornale pubblica gratuitamente sul sito le notizie di eventi e manifestazioni organizzate da tutti coloro che non effettuano investimenti pubblicitari altrove.

Se un soggetto decide di acquistare inserzioni pubblicitarie su altri organi di informazione e non su Oggi Cronaca – scelta legittima, perché evidentemente reputa altri giornali migliori dal punto di vista della visibilità – Oggi Cronaca sulla base della propria libertà discrezionale non pubblica articoli specifici su manifestazioni, iniziative o altro organizzate da quel soggetto.

Voi rientrate tra quei soggetti che, avendo effettuato inserzioni pubblicitarie su altri organi d’informazione (e in particolare su altri giornali locali) tranne che su Oggi Cronaca, al pari di altri, non potete beneficiare di articoli gratuiti specifici sulle manifestazioni o iniziative che organizzate.

Nella correttezza che mi contraddistingue, ho ritenuto doveroso ricordarvelo ed è per questo motivo che il Comunicato ce ci avete inviato oggi NON verrà pubblicato.

Angelo Bottiroli – Direttore di Oggi Cronaca

Come specifica per due volte abbiamo divulgato questa nostra linea editoriale e precisamente

