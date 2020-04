Dopo la realizzazione in casa delle mascherine da parte della Protezione Civile di Acqui Terme distribuite alla cittadinanza presso la propria sede, parte da lunedì mattina la consegna a domicilio dei dispositivi di protezione individuale in modalità “porta a porta”.



Si tratta di oltre 19.000 mascherine di tipo chirurgico che saranno consegnate a tutte le 9.756 famiglie di Acqui Terme: una per ogni componente familiare, che i volontari della Protezione Civile distribuiranno in città, conferendole nelle casette postali di ciascun nucleo familiare. In questo fine settimana, i volontari stanno insacchettando tutte le mascherine destinate alla distribuzione.



La consegna dei dispositivi partirà domani, lunedì 27 aprile, e interesserà l’intero territorio comunale. La distribuzione dovrebbe concludersi entro poche settimane. Gli operatori sono riconoscibili dalle divise con lo stemma della Protezione Civile e il logo del Comune di Acqui Terme. Si tratta di un passo importante considerato che su tutto il territorio piemontese nel mese di maggio non si potrà uscire di casa senza la mascherina.



«All’inizio dell’emergenza sanitaria – dichiara l’assessore delle Protezione Civile, Maurizio Gianetto – era difficile l’approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale, proprio per questo abbiamo organizzato i nostri volontari per la realizzazione di mascherine nella nostra sede. Abbiamo così risposto alle esigenze di chi, per motivi di necessità, circolava in città senza riuscire a procurasi delle mascherine che poco meno di un mese fa erano introvabili. Iniziamo ora una nuova fase in cui consegneremo “porta a porta” le mascherine di tipo chirurgico ai diversi nuclei familiari di Acqui Terme, che comprenderà l’intero territorio comunale. Voglio ringraziare infine i volontari della Protezione Civile di Acqui Terme, coordinati da Lorenzo Torielli e Maringiorgio Cataldo, per il loro fondamentale contributo».