Oggi Cronaca è uno dei pochi soggetti che, con l’avvento del Coronavirus, ci ha “guadagnato” qualcosa: non in termini di denaro come quelli che fabbricano mascherine e protezioni (DPI) ovvio, ma in termini di lettori che sono aumentati stabilmente del 40%.

Come potete vedere dal grafico che pubblichiamo a fine articolo, infatti, la media dei lettori, dopo un boom incredibile a marzo con dati veramente assurdi che hanno mandato il sistema più volte in tilt costringendosi a spendere soldi per aumentare lo spazio web, nel mese di aprile si è stabilizzata a 14.035 visite al giorno (e il sistema riconosce l’identificativo IP per cui chi si collega più volte al giorno conteggia sempre e solo una visita) per un totale di 196.498 visite negli ultimi 14 giorni. prima dell’avvento del virus le visite erano stabili a circa 10 mila al giorno.

Per questo motivo ci è sembrato giusto poter “ricompensare” in qualche modo i lettori che hanno dato fiducia al giornale e, oltre a tenerli costantemente aggiornati su quello che avviene a Tortona, nel Tortonese, e nelle provincie di Alessandria e Imperia, dare il nostro piccolo contribuito alla ripresa delle attività economiche e della vita sociale come l’abbiamo sempre intensa.

Una vita sociale, che però, almeno ancora per diverso tempo cambierà leggermente soprattutto a livello di Commercio, perché se le persone prima potevano tranquillamente entrare in un negozio solo per guardare la merce in vendita e poi uscire, adesso, con le entrate contingentate e le nuove restrizioni, questo succederà molto di meno, in quanto la coda, all’esterno dei negozi (visto che si potrà entrare uno alla volta), non incentiverà certo lo shopping virtuale.

Con le persone in fila fuori, inevitabilmente anche le vetrine saranno meno visibili: almeno all’inizio, visto che bisognerà mantenere le distanze e con ogni probabilità ci saranno persone in coda davanti alle vetrine. Quante persone avranno allora la possibilità di vedere la merce in vetrina o visionare la merce? Sicuramente molte meno di prima.

Tutto questo ragionamento ci ha indotto a dare il nostro contributo per aiutare il Commercio, offrendo quella visibilità che verrà sicuramente ridotta con la Fase 2.

Con l’Unione Commercianti e tanti esercenti di Tortona, i rapporti, non per colpa nostra, non sono mai stati idilliaci perché l’Unione Commercianti e molti operatori avevano scelto di fare pubblicità su un giornale cartaceo e non non sul nostro. Scelta legittima, per carità ma, come noto, in base alla linea editoriale di Oggi Cronaca che abbiamo ribadito pubblicamente più volte come in QUESTO ARTICOLO, chi fa pubblicità altrove e non su Oggi Cronaca, poi non può pretendere che nel momento in cui organizza manifestazioni noi diamo visibilità gratis.

Così abbiamo snobbato diverse iniziative organizzate dai Commercianti e, obbligati dalla linea editoriale del giornale, nostro malgrado, non abbiamo mai scritto nulla su alcune iniziative da loro allestite. Questo ha crato ulteriori attriti.

La vicenda del Coronavirus, però ha messo in ginocchio il Commercio e crediamo sia necessario aiutare i Commercianti di Tortona, (e non solo loro), offrendo una “vetrina” sulla loro attività e quella visibilità che per i motivi sopra esposti verrà sicuramente ridotta.

La nostra “mano tesa” al Commercio (e al mondo economico) si concretizza con una semplice azione: da oggi fino al 30 giugno, per tutti i commercianti e gli operatori del mondo economico-produttivo che sono rimasti chiusi dal lockdown e desiderano sottoscrivere un contratto pubblicitario con noi, dimezziamo i prezzi.

Un articolo promozionale con al massimo 5 immagini dei loro prodotti ad esempio, condiviso anche sulla pagina Facebook del giornale che conta 14 mila iscritti che rimarrà in home page circa 24 ore per poi rimanere sempre nel database di Oggi Cronaca, costerà solo 15 euro più iva invece di 30.

Un banner lungo della durata di un mese collegato al sito del negozio o ad altri file, anche questo costerà la metà dei normali prezzi che vengono praticati e cioé: 75 euro (più Iva) nelle pagine interne (sotto quello di Simecom o dentro l’articolo) al posto di 150; solo 50 euro (come quello della Fondazione ad esempio) invece di 100, in home page e soltanto 25 euro (invece di 50) per i banner latrali piccoli.

Siamo certi che gli sponsor che hanno sottoscritto precedentemente contratti pubblicitari e hanno pagato la tariffa intera non si risentiranno per questa nostra scelta ma nessuno poteva immaginare, solo pochi mesi fa, a cosa saremmo andati incontro e cosa ci attenderà il futuro ancora tutto da scrivere dove, il Commercio e le attività produttive sono quelle che, dopo morti, malati e sistema sanitario, hanno pagato forse il prezzo più alto di questa crisi.

Un prezzo che per Commercianti e attività produttive non è ancora stato definito e continueranno ancora a pagare per diverso tempo, perché le restrizioni imposte, peseranno ancora sugli incassi.

Noi abbiamo deciso di accantonare gli attriti con quegli operatori che non ci hanno mai amato e offrire qualcosa che nessun giornale con la visibilità che ha Oggi Cronaca, ha mai fatto prima d’ora, e cioé dare praticamente gratis (perché il prezzo non copre neppure i costi manuali del giornalista che visiona l’articolo e lo impagina) uno spazio importante su quello che è sicuramente il giornale più letto a Tortona e Tortonese e uno dei più letti della provincia di Alessandria.

Chi deciderà di fare pubblicità pagherà poi ancora meno perché rilasceremo fattura con la dicitura “Spese di Pubblicità” che, come noto, sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi.

Chi fosse interessato può scrivere a redazione@oggicronaca.it oppure telefonare al numero 3394501161 (anche su whatsapp).