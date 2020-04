Si è concluso positivamente l’incontro, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, tra l’Amministrazione comunale e le associazioni di categoria del commercio ambulante per definire la riapertura, in via sperimentale, del mercato di piazza Castello a partire da martedì 28 aprile.

Come ha spiegato l’assessore Giovanni Battista Filiberti, presente insieme ai funzionari dell’Ufficio Commercio (il dirigente Roberto Martinotti e il responsabile Roberto Diana), della Polizia Locale (il comandante Vittorio Pugno e il commissario Piero Bo) e il coordinatore del Nucleo Comunale Volontari Protezione Civile Enzo Amich: «Per il pieno rispetto di tutte le prescrizioni vigenti, ripartiremo in via sperimentale con l’apertura dei soli banchi alimentari e di prodotti agricoli alimentari, con regole precise per la massima sicurezza sia per chi vende, sia per chi acquista».

Sono infatti molto stringenti le misure imposte dai vari decreti e ordinanze statali e regionali sui mercati ambulanti e così che, il Comune di Casale Monferrato, dopo un periodo di stop obbligato, vuole provare a ripartire: «L’obiettivo è stato, e continuerà a esserlo, quello di salvaguardare la salute pubblica, che in questo momento significa cercare di limitare la diffusione del virus – ha proseguito Filiberti –; per questo motivo siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto, soprattutto perché raggiunto in piena collaborazione e condivisione con le associazioni di categoria, che ringraziamo per la piena disponibilità dimostrata».

Quindi da martedì prossimo saranno presenti dalle ore 7,30 alle ore 13,00 in piazza Castello i soli banchi alimentari all’interno di un’area delimitata da transenne lungo le mura della fortezza, il cui ingresso sarà contingentato e garantito presenza della Polizia Locale e della Protezione Civile. Per accedere all’area di vendita sarà misurata direttamente all’ingresso la temperatura corporea, che dovrà essere inferiore ai 37,5 gradi centigradi.

All’interno del mercato, inoltre, è raccomandato l’uso della mascherina, dovranno essere rispettate tutte le norme di sicurezza, a partire dalla distanza minima tra persone di almeno un metro, e non potranno accedere ai singoli banchi più di due persone per volta. Si ricorda, infine, che rimangono in vigore tutte le restrizioni previste dalla normativa, come ad esempio la possibilità a un solo componente del nucleo familiare di accedere alle aree mercatali e il divieto di spostamento tra Comuni, anche confinanti, se non per comprovate esigenze di necessità.

«In queste settimane il Comune di Casale Monferrato – ha concluso il sindaco Riboldi – ha dimostrato di essere all’avanguardia, soprattutto se si pensa che parliamo di una città di oltre 30 mila abitanti. Tutte le problematiche che sono sorte negli ultimi due mesi, abbiamo cercato di affrontarle con un obiettivo ben preciso: la salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini. Tutti insieme, uniti, ce la faremo!».