Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Ringraziamo Gestione Ambiente per la precisazione ma né il lettore né noi potevamo saperlo. Ci auguriamo, comunque, che l’articolo serva a sensibilizzare chi di dovere che non è certo questo il modo di lavare i cassonetti.

Quelli visti e segnalati dal lettore non erano operatori di Gestione Ambiente.

Noi svolgiamo il servizio utilizzando una macchina lavacassonetti solo nel periodo estivo e per i contenitori stradali posizionati su suolo pubblico e non ad uso dei condomini.

non è Gestione Ambiente a effettuare questo servizio, ma c’è una ditta privata che su richiesta degli amministratori svolge questo servizio per i condomini.

in relazione alle rimostranze di un vostro lettore nell’articolo https://www.oggicronaca.it/2020/02/ma-come-lava-i-cassonetti-gestione-ambiente-a-tortona-le-rimostranze-di-un-lettore/ si comunica quanto segue: