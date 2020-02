Alla multisala Megaplex Stardust di Tortona, grazie al Circolo del Cinema, in questo periodo di tempo, è possibile vedere “Fantasy Island” a prezzo ridotto.

Il prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Le serate presso il Megaplex Stardust di Tortona sono organizzate in collaborazione con CNC (Centro Nazionale Cortometraggio).

Prima delle proiezioni sarà possibile rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione in corso o iscriversi all’Associazione.

Fantasy Island



Regia: Jeff Wadlow. Sceneggiatura: Jillian Jacobs, Christopher Roach, Jeff Wadlow. Fotografia: Toby Oliver. Montaggio: Sean Albertson. Musiche: Matthew Margeson. Attori: Michael Peña , Maggie Q , Portia Doubleday , Kim Coates , Lucy Hale , Michael Rooker , Charlotte McKinney , Ryan Hansen , Jimmy O. Yang , Austin Stowell , Robbie Jones , Parisa Fitz-Henley. Produzione: Columbia Pictures, Blumhouse Productions. Distribuzione: Sony Pictures Italia / Warner Bros. Italia Paese: USA, 2020. Durata: 110 min. Genere: Horror, Thriller.



Fantasy Island , film diretto da Jeff Wadlow, è l’adattamento in chiave horror della serie di successo “Fantasilandia”, trasmessa tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta. La storia vede l’enigmatico Mr. Roarke ( Michael Peña ) ospitare nel suo lussuosissimo e remoto resort, sito su una sperduta isola tropicale, chiunque voglia realizzare il suo sogno nel cassetto.

Mr. Roarke infatti dà forma a qualsiasi fantasia il suo ospite gli chieda, grazie all’aiuto di attori e scenografie. Ma ben presto i sogni si trasformano in incubi e gli ospiti si ritrovano intrappolati sull’isola, dalla quale possono fuggire solo risolvendo il mistero che l’isola stessa nasconde segretamente.