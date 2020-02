Sabato edizione speciale del format di Aperto per Cultura con l’autospettacolo “Domani ti sposo”

Ci sarà anche una “pillola” del format di successo “Aperto per Cultura” nel programma della “due giorni” prevista per venerdì 14 e sabato 15 febbraio ideata e organizzata dai commercianti di via San Giacomo della Vittoria e da Confcommercio Alessandria con il patrocinio del Comune di Alessandria in occasione di San Valentino: è l’autospettacolo “Domani ti sposo”, con la regia di Daniel Gol e con gli interpreti Giacomo Martini e Chiara Sarcona.

Lo spettacolo sarà fruibile gratuitamente dal pubblico con repliche continue a partire dalle 16 di sabato 15 febbraio nel cortile di via San Giacomo 64, con la particolarità di ospitare attori e spettatori all’interno di un’auto, messa a disposizione dalla concessionaria BMW Rolandi Auto, che sarà di fatto “il palcoscenico” su cui verrà messa in scena l’opera. Ogni replica avrà la durata di 8 minuti ed al termine di ogni spettacolo ci sarà il cambio degli spettatori che saliranno in auto.

Le soprese ed il divertimento inizieranno già venerdì 14 febbraio, nella giornata dedicata agli innamorati: le vetrine della via saranno allestite a tema e davanti alla Chiesa ci sarà la “panchina social” con speciali addobbi a disposizione delle coppie che vorranno utilizzare un set particolare per scattare selfie oppure shooting fotografici professionali. Sempre davanti alla Chiesa ci sarà un’esposizione di bici antiche, su cui sarà possibile salire per scattare immagini. Non mancheranno cene ed aperitivi a tema nei locali della via ed omaggi e agevolazioni particolari offerti dai negozi della via. Questo programma si replicherà anche sabato 15 febbraio.

Venerdì 14 febbraio una coppia di figuranti con abiti di scena sarà disponibile per scattare foto e selfie ed animerà i negozi con petali a forma di cuore ed omaggi e sorprese alle prime coppie.

Via San Giacomo offrirà dunque un programma variegato in occasione della ricorrenza di San Valentino: cultura, con uno spettacolo teatrale accessibile a tutti, location per immagini d’effetto, omaggi e servizi speciali, food, il tutto accompagnato dalla simpatia e dall’accoglienza dei commercianti della via, recentemente inaugurata e riaperta dopo la ristrutturazione che l’ha resa più attrattiva e più accogliente.