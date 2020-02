Ricerca per:

ho letto della raccolta differenziata che verrà fatta a Tortona, ma oggi ho visto come lavano i cassonetti: li rovesciano sui marciapiedi e con una idropulitrice li lavano in prossimità dei tombini, lasciando tutto il residuo del lavaggio e liquami sulla strada e sul marciapiede.

… ma come lava i Cassonetti Gestione Ambiente a Tortona? Le rimostranze di un lettore!