Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Intercedi per noi.

“O Vergine Santissima, Madre di Gesù, regina del cielo e della terra, fidenti ci prostriamo dinanzi a te in quest’ora di fatica e di paura, dove sembra venire meno ogni certezza e l’angoscia schiaccia il nostro cuore.

Al suono solenne delle campane che segneranno il mezzogiorno, gli orionini invitano tutti ad unirsi in preghiera, collegandosi vi internet al sito del santuario ( www.madonnadellaguardiatortona.it sezione VIDEO o sulla pagina facebook del santuario https://www.facebook.com/www.madonadellaguardiatorotna.it/ ) e recitare la seguente preghiera: