In ottemperanza all’ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Piemonte relativa all’emergenza Coronavirus, fino a venerdì 28 febbraio per accedere agli uffici comunali di Tortona negli orari di apertura al pubblico, è necessario prenotarsi ai seguenti numeri:

Vietati gli assembramenti: se dovete andare in Comune a Tortona, fino a venerdì dovete prenotare prima al telefono