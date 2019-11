Direttore buona giornata.

Passata l’ondata di forte maltempo, e dei danni conseguenti, faccio una considerazione:

quanti comuni della nostra zona hanno emesso ordinanze per la pulizia dei fossi e quanto necessiti per il mantenimento in sicurezza del territorio?

Dico questo perche’ ufficiosamente, riportato da un giornale,solo un comune del circondario si sarebbe mosso in questo senso in questi ultimi giorni. Non lo cito in quanto non ho trovato traccia del documento, salvo errore, sul sito web del comune stesso.

Naturalmente emettere ordinanze e’ una cosa ma altra cosa e’ il farla rispettare e sanzionare le situazioni irregolari. Detto questo, tenuto conto delle motivazioni “elettorali” che indurrebbero i piccoli comuni a non “esporsi” in questo senso, un esponente comunale in camera caritatis cosi’ si e’ espresso chiaramente, sottolineerei positivamente il passo effettuato dal Sindaco/Sindaca, stando alla notizia giornalistica, auspicando che sia fatta rispettare.

Dopo anni di completo abbandono del territorio a se stesso, con le conseguenze che tutti sappiamo, forse sarebbe il caso di tornare “all’antico” nella manutenzione periodica del territorio.

Cordiali saluti.

Il tortonese fedele