Alla multisala Megaplex Stardust di Tortona, grazie al Circolo del Cinema, in questo periodo di tempo, è possibile vedere “Attraverso i miei occhi” a prezzo ridotto.

Il prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Le serate presso il Megaplex Stardust di Tortona sono organizzate in collaborazione con CNC (Centro Nazionale Cortometraggio).

Prima delle proiezioni sarà possibile rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione in corso o iscriversi all’Associazione.

Prima delle proiezioni sarà possibile rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione in corso o iscriversi all'Associazione.





Attraverso i miei occhi

The Art of Racing in the Rain R e gia: Simon Curtis. Sceneggiatura: Mark Bomback. Fotografia: Ross Emery. Montaggio: Adam Recht. Musiche: Volker Bertelmann, Dustin O’Halloran. Attori: Milo Ventimiglia , Amanda Seyfried , Kevin Costner , Gary Cole , Gigi Proietti , Kathy Baker , McKinley Belcher III , Martin Donovan , Karen Holness , Al Sapienza , Ryan Kiera Armstrong , Aliza Vellani , Andres Joseph. Produzione: Original Film, Starbucks Entertainment, Universal Pictures. Distribuzione: 20th Century Fox. Paese: USA, 2019. Durata: 109 min. Genere: Commedia, Drammatico



Attraverso i miei occhi , film diretto da Simon Curtis, è tratto dal romanzo “L’arte di correre sotto la pioggia” di Garth Stein. È la storia del pilota da corsa Danny ( Milo Ventimiglia ), raccontata con gli occhi del suo cane, il Golden Retriever Enzo. Tra i due è stato subito feeling. Sin da cucciolo, Enzo ha imparato le lezioni di vita del suo proprietario, vivendo passo dopo passo accanto a lui; lo ha visto correre in pista, insegnare a nuovi piloti e innamorarsi di Eva ( Amanda Seyfried ). Enzo è il migliore amico, il compagno ideale e il testimone di nozze di Danny, i due insieme hanno affrontato le gioie e i dolori, cercando di sorridere sempre senza mai abbattersi. Il cane è lì a ogni vittoria sul podio o quando Eva dà alla luce la piccola Zoe, la figlia di Danny, ma è anche un sostegno morale durante le sconfitte del suo padrone e in uno dei momenti più tragici della sua vita, quando l’uomo deve lottare con la malattia e la morte, che improvvisamente irrompono e destabilizzano la sua esistenza. Mentre Danny cerca di superare i tristi eventi e i conseguenti ostacoli, il suo fedele amico è sempre pronto, a suo modo, a ricordargli che non deve smettere di combattere. Rimanendo al suo fianco, Enzo lo porterà a credere di nuovo in se stesso, ma neanche una forte amicizia, come la loro, può durare per sempre…