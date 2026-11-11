Si è conclusa con un importante riscontro di pubblico la quinta edizione della Giornata Nazionale dell’Agricoltura ospitata a Palazzo Terzano, storica dimora valenzana appartenente all’ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane). L’iniziativa, svoltasi domenica 8 novembre, ha richiamato numerosi visitatori giunti anche da Liguria, Lombardia ed Emilia, confermando il ruolo della residenza come punto di riferimento culturale ed economico per l’intero Monferrato attraverso visite guidate, musica classica e la valorizzazione delle produzioni enogastronomiche e artistiche locali.

Il percorso tra i tesori del piano nobile e il concerto

I partecipanti hanno potuto prendere parte a una visita immersiva tra gli ambienti del piano nobile della dimora, ammirando da vicino affreschi, documenti storici e collezioni di pianoforti d’epoca. Ad arricchire l’esperienza è stato un momento musicale dedicato al repertorio classico, ospitato nella suggestiva Sala degli Angeli ed eseguito dal pianista Giulio Cirri.

Le eccellenze del Monferrato nelle gallerie sotterranee

L’itinerario ha poi condotto il pubblico nelle gallerie seicentesche della città sotterranea, caratterizzate dalle suggestive architetture con volte policentriche. In questa cornice sono stati allestiti gli spazi espositivi di dodici aziende del territorio, offrendo ai presenti la possibilità di confrontarsi direttamente con i produttori, degustare e acquistare le tipicità locali:

Vini del territorio e riso;

Formaggi e produzioni artigianali di marmellate e creme spalmabili;

Corner dedicati alla pittura e all’oggettistica d’arte;

Profumazioni ricercate.

Dimore storiche come motore del territorio

La giornata ha registrato la piena soddisfazione delle aziende partecipanti, evidenziando il valore dell’iniziativa nel creare nuove relazioni e sinergie commerciali. L’appuntamento ha ribadito come le dimore storiche sappiano porsi quali motori di sviluppo locale sul piano economico e sociale, capaci di coniugare storia, cultura e promozione delle risorse territoriali.

Le attività a Palazzo Terzano proseguiranno anche nelle prossime settimane con il calendario di visite guidate, aperte e prenotabili per ogni fine settimana.

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