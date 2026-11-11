Proseguono senza interruzioni i servizi di assistenza, socializzazione e supporto dedicati alla terza età su tutto il territorio del Golfo Dianese. Il Comune di Diano Marina, attraverso il Settore Servizi alla Persona guidato dalla responsabile Francesca Bellando, ha disposto la proroga necessaria fino al 31 dicembre 2026 delle attività legate alla macro-azione per l’invecchiamento attivo nell’ambito della coprogettazione “Nonni centro di comunità”. Il provvedimento conferma la collaborazione strategica con l’associazione Anteas Imperia nel ruolo di capofila del Terzo Settore, garantendo la piena continuità degli interventi socio-assistenziali in attesa del definitivo passaggio delle competenze al nuovo Ambito Territoriale Sociale.
Le due linee del progetto a favore della terza età
La progettazione integrata “Nonni centro di comunità” si sviluppa attraverso due direttrici complementari a presidio delle fragilità:
- Macro-Azione 1 (“Centro Socializzazione Anziani”): rivolta all’utenza del Comune di Diano Marina con sede operativa nei locali della Fondazione Morelli di Popolo in via Genova 76, già attiva fino al 31 dicembre 2026 con facoltà di rinnovo per l’annualità 2027;
- Macro-Azione 2 (“Interventi di invecchiamento attivo”): comprende l’insieme delle prestazioni domiciliari e dei servizi a supporto degli anziani e degli adulti in difficoltà estesi all’intero comprensorio del Golfo Dianese.
Il partenariato con Anteas e la fase di transizione amministrativa
L’atto comunale assicura la tenuta dei servizi durante la riorganizzazione dei distretti territoriali:
- conferma della convenzione di partenariato con l’Associazione Temporanea di Scopo guidata dall’Associazione di Promozione Sociale Anteas Imperia ODV, con sede in via Martiri 21/C a Sanremo;
- gestione transitoria garantita dal Comune di Diano Marina per colmare il periodo precedente alla presa in carico diretta da parte del neo costituito ambito sovracomunale;
- approvazione del nuovo schema contrattuale valido dal primo agosto fino al 31 dicembre 2026, con possibilità di un ulteriore prolungamento di dodici mesi per l’anno 2027 in base agli sviluppi della pianificazione sociosanitaria.