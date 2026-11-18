Diano Marina conferma e rilancia la propria vocazione all’accoglienza inclusiva rinnovando per il biennio 2026/2027 e 2027/2028 l’adesione al progetto “Bandiera Lilla”, promosso dalla Cooperativa Sociale Obiettivo 66 – Bandiera Lilla Onlus di Savona. La Giunta comunale guidata dal sindaco Cristiano Za Garibaldi, su proposta dell’assessore ai Servizi Sociali Sabrina Messico, ha approvato all’unanimità il rinnovo della convenzione biennale, a cui ha fatto seguito oggi, martedì 17 novembre, la determinazione operativa firmata dalla responsabile del Settore II Servizi alla persona Francesca Bellando. Il percorso punta a potenziare ulteriormente l’accessibilità turistica e culturale della città attraverso interventi mirati, tra cui un giardino sensoriale lungo la pista ciclabile e nuova cartellonistica dotata di tecnologia QR code.

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Un impegno consolidato dal 2014 e i risultati già raggiunti

Insignita ininterrottamente dal 2014 del riconoscimento di “Diano Marina Comune Lilla” per l’attenzione rivolta al turismo delle persone con disabilità, l’amministrazione ha tracciato un bilancio positivo dei risultati verificati nell’incontro del 9 ottobre scorso:

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Spiagge accessibili: fornitura di sedie Job per agevolare la balneazione e l’accesso al mare; delibera 1.pdf

fornitura di sedie Job per agevolare la balneazione e l’accesso al mare; delibera 1.pdf Impianti sportivi e aree verdi: posizionamento di maniglioni e segnaletica dedicata negli edifici sportivi e installazione di giochi inclusivi nei parchi cittadini; delibera 1.pdf

posizionamento di maniglioni e segnaletica dedicata negli edifici sportivi e installazione di giochi inclusivi nei parchi cittadini; delibera 1.pdf Viabilità pedonale: abbattimento delle barriere architettoniche e adesione al registro R.A.RE (Registro Rampe Raccordate) istituito da Bandiera Lilla. delibera 1.pdf

I nuovi obiettivi per il biennio 2026/2027 e 2027/2028

Con la sottoscrizione del nuovo accordo della durata di 24 mesi, il Comune di Diano Marina avvia un percorso di valutazione e analisi territoriale finalizzato a realizzare ulteriori miglioramenti sulla vivibilità urbana e sull’offerta culturale:

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Ciclovia Tirrenica: miglioramento dell’accessibilità con l’allestimento di un giardino sensoriale, realizzato in collaborazione con il settore Lavori Pubblici; delibera 1.pdf

miglioramento dell’accessibilità con l’allestimento di un giardino sensoriale, realizzato in collaborazione con il settore Lavori Pubblici; delibera 1.pdf Monumenti e siti storici: rifacimento della cartellonistica illustrativa dei principali luoghi di interesse della città con l’utilizzo della tecnologia QR code, in sinergia con il settore Biblioteca e cultura e l’Istituto Studi Liguri; delibera 1.pdf

rifacimento della cartellonistica illustrativa dei principali luoghi di interesse della città con l’utilizzo della tecnologia QR code, in sinergia con il settore Biblioteca e cultura e l’Istituto Studi Liguri; delibera 1.pdf Biblioteca civica: potenziamento dei servizi offerti alle persone con ridotte capacità sensoriali, sempre in collaborazione con il settore Biblioteca e cultura e l’Istituto Studi Liguri; delibera 1.pdf

potenziamento dei servizi offerti alle persone con ridotte capacità sensoriali, sempre in collaborazione con il settore Biblioteca e cultura e l’Istituto Studi Liguri; delibera 1.pdf Comunicazione e promozione: segnalazione specifica delle cosiddette “manifestazioni lilla” — eventi organizzati nel rispetto e nell’attenzione delle esigenze delle persone con disabilità — insieme all’aggiornamento costante della pagina dedicata al Comune sul portale www.bandieralilla.it. delibera 1.pdf

Sinergia istituzionale e inclusione lavorativa

L’intesa con la Società Cooperativa Sociale Bandiera Lilla Onlus, con sede a Savona in corso Ricci 14, unisce il marketing turistico alla promozione sociale, contribuendo anche a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate. Oltre ad affiancare il Comune nella progettazione, nella formazione e nel reperimento di fondi dedicati all’accessibilità, la cooperativa svolgerà attività di valutazione periodica accompagnata da questionari di autovalutazione compilati dall’ente.

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