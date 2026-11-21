Domenica 22 novembre 2026 San Sebastiano Curone ospiterà la seconda e conclusiva giornata della 43ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco d’Alba e Nero, appuntamento di riferimento per scoprire e acquistare le eccellenze delle Terre del Giarolo. Dalle ore 9.00 fino al pomeriggio, il borgo dell’Alessandrino proporrà un calendario ricco di iniziative tra mostra mercato, degustazioni enogastronomiche, visite guidate nel centro storico, gare di ricerca con i cani da tartufo, proposte gastronomiche firmate dagli chef Diego Bongiovanni e Anna Ghisolfi e approfondimenti culturali alla Casa del Principe.

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La mattina: apertura degli stand, visite guidate e gara cinofila

La giornata prenderà il via fin dalle prime ore del mattino con l’apertura degli spazi espositivi e le iniziative all’aria aperta dedicate al territorio:

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Ore 9.00 – Apertura della Fiera e dei mercati: al via la seconda giornata della 43ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco d’Alba e Nero con la Mostra Mercato del Tartufo all’interno della Sala S.M.S., dove i tartufai — principalmente delle Valli del Giarolo — commercializzano il raccolto di stagione garantendone la provenienza, affiancati dal servizio di “accompagnamento all’acquisto” curato dal Centro Nazionale Studi sul Tartufo per aiutare i visitatori a riconoscerne la qualità. Contemporaneamente apre il Mercato Nazionale di Prodotti Eno-Gastronomici con banchi di degustazione e vendita di tipicità locali e italiane, affiancato da un’area riservata alle delegazioni di produttori esteri. fiera_nazionale_dle_tartufo_2026-web.pdf+ 3

al via la seconda giornata della 43ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco d’Alba e Nero con la Mostra Mercato del Tartufo all’interno della Sala S.M.S., dove i tartufai — principalmente delle Valli del Giarolo — commercializzano il raccolto di stagione garantendone la provenienza, affiancati dal servizio di “accompagnamento all’acquisto” curato dal Centro Nazionale Studi sul Tartufo per aiutare i visitatori a riconoscerne la qualità. Contemporaneamente apre il Mercato Nazionale di Prodotti Eno-Gastronomici con banchi di degustazione e vendita di tipicità locali e italiane, affiancato da un’area riservata alle delegazioni di produttori esteri. fiera_nazionale_dle_tartufo_2026-web.pdf+ 3 Ore 9.00 – “Tartufi sulla Via del Sale”: ritrovo in Piazza Roma per la visita guidata al centro storico di San Sebastiano Curone, antico snodo commerciale lungo le Vie del Sale. L’iniziativa è curata da Calyx Turismo (per informazioni e adesioni: 347.5894890, 349.5567762 oppure www.calyxturismo.blogspot.it). fiera_nazionale_dle_tartufo_2026-web.pdf+ 2

ritrovo in Piazza Roma per la visita guidata al centro storico di San Sebastiano Curone, antico snodo commerciale lungo le Vie del Sale. L’iniziativa è curata da Calyx Turismo (per informazioni e adesioni: 347.5894890, 349.5567762 oppure www.calyxturismo.blogspot.it). fiera_nazionale_dle_tartufo_2026-web.pdf+ 2 Ore 9.30 – Gara cinofila di ricerca del tartufo: presso il Campo Sportivo Comunale i cani, accompagnati dai rispettivi conduttori, si sfideranno in manche a tempo nella ricerca con tartufo bianco. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 347.4119267, scrivere a bergna.davide@gmail.com o consultare il sito www.trufflenetwork.it. fiera_nazionale_dle_tartufo_2026-web.pdf+ 2

A pranzo: la Locanda del Tartufo e i menù nei locali del territorio

A partire da mezzogiorno spazio alle proposte gastronomiche pensate per valorizzare il tartufo bianco e nero abbinato ai prodotti tipici dei Colli Tortonesi:

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Ore 12.00 – “A tavola con il tartufo”: nei ristoranti e negli agriturismi del territorio aderenti all’iniziativa saranno serviti menù tipici a base di tartufo, tra ricette della tradizione e piatti rivisitati. Le prenotazioni vanno effettuate direttamente presso le singole attività, il cui elenco completo con contatti e menù è disponibile su sansebastianocurone.com. fiera_nazionale_dle_tartufo_2026-web.pdf+ 2

nei ristoranti e negli agriturismi del territorio aderenti all’iniziativa saranno serviti menù tipici a base di tartufo, tra ricette della tradizione e piatti rivisitati. Le prenotazioni vanno effettuate direttamente presso le singole attività, il cui elenco completo con contatti e menù è disponibile su sansebastianocurone.com. fiera_nazionale_dle_tartufo_2026-web.pdf+ 2 Ore 12.00 – Apertura della “Locanda del Tartufo”: in Lungo Museglia apre la locanda temporanea con grandi tavoli conviviali dove gustare i piatti della tradizione piemontese preparati al momento dallo chef Diego Bongiovanni, con o senza tartufo bianco o nero, sia con menù fissi sia alla carta. fiera_nazionale_dle_tartufo_2026-web.pdf+ 1

Il pomeriggio: show cooking con Anna Ghisolfi e convegno alla Casa del Principe

Il programma proseguirà nel pomeriggio unendo l’alta cucina all’approfondimento artistico:

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Ore 15.00 – Show cooking “L’arte della cucina con il tartufo”: all’interno della Sala S.M.S. Palatartufi la chef Anna Ghisolfi sarà protagonista di un percorso sensoriale dedicato a tecniche, abbinamenti e preparazioni capaci di esaltare l’aroma autentico del tartufo. fiera_nazionale_dle_tartufo_2026-web.pdf+ 1

all’interno della Sala S.M.S. Palatartufi la chef Anna Ghisolfi sarà protagonista di un percorso sensoriale dedicato a tecniche, abbinamenti e preparazioni capaci di esaltare l’aroma autentico del tartufo. fiera_nazionale_dle_tartufo_2026-web.pdf+ 1 Ore 15.30 – Convegno “Clemen Parrocchetti. Storia di un’artista femminista”: presso la Casa del Principe si terrà l’incontro dedicato alla figura singolare e indipendente dell’artista nel panorama delle arti visive del Novecento, nella stessa sede che ospita la mostra “Piero Leddi. Le forme cercate”. fiera_nazionale_dle_tartufo_2026-web.pdf

Informazioni e contatti utili

Per ulteriori dettagli sull’evento è possibile rivolgersi al Comune di San Sebastiano Curone, in Piazza Roma 7, contattando il numero di telefono e fax +39 0131.786205, scrivendo all’indirizzo email sansebastianoeventi@gmail.com oppure visitando il portale ufficiale sansebastianocurone.com.

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