Grande e sentita partecipazione ieri, 4 novembre, a Tortona in occasione delle celebrazioni ufficiali per la tradizionale ricorrenza della Festa delle Forze Armate. Alla cerimonia hanno preso parte le massime autorità civili e militari del territorio, unite alla cittadinanza per rendere omaggio a chi ha sacrificato la vita per la Patria. Il momento centrale della manifestazione si è svolto in via Roberto Bidone con la deposizione solenne di una corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti, accompagnata dalla pronuncia dell’orazione ufficiale. Una ricorrenza vissuta con profondo rispetto, resa ancora più significativa dalla presenza delle giovani generazioni, delle scolaresche e del volontariato locale.

La cerimonia e il tributo al Monumento ai Caduti

Il cuore della commemorazione ha visto la comunità stringersi attorno ai simboli della memoria cittadina e nazionale:

lo svolgimento della cerimonia ufficiale nella mattinata del 4 novembre nel centro di Tortona;

la deposizione solenne della corona d’alloro al Monumento ai Caduti situato in via Roberto Bidone;

la pronuncia dell’orazione ufficiale in ricordo dei Caduti e dei valori fondanti della Repubblica;

la partecipazione corale delle associazioni combattentistiche e d’arma con i rispettivi labari, bandiere e insegne storiche;

il presidio e l’assistenza assicurati dalla presenza della Croce Rossa.

Autorità civili, forze dell’ordine e mondo della scuola

La manifestazione ha registrato una compatta rappresentanza istituzionale affiancata da una nutrita componente studentesca:

la presenza del sindaco di Tortona Federico Chiodi e del presidente del Consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo;

la partecipazione dei vertici e dei comandanti cittadini delle diverse forze dell’ordine: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale;

il coinvolgimento attivo dei ragazzi e degli studenti delle scuole cittadine, presenti per testimoniare il valore della memoria storica;

la partecipazione ufficiale dei giovani componenti del Consiglio comunale dei ragazzi, a suggello del legame tra istituzioni e nuove generazioni.